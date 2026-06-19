19 de junio de 2026 - 10:27

Un clásico animé llega a Disney+ y no estará solo: la plataforma prepara una ola de estrenos japoneses

Llegan producciones modernas y algunas producciones populares de los 90.

Un clásico animé llega a Disney+ y no estará solo: la plataforma prepara una ola de estrenos japoneses

Un clásico animé llega a Disney+ y no estará solo: la plataforma prepara una ola de estrenos japoneses

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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Aunque el gran anuncio es "My Hero Academia", la exitosa adaptación del manga de Khei Horikoshi, Disney+ también sumará otros títulos de renombre internacional que ampliarán su oferta para el público otaku.

My Hero Academia
My Hero Academia

My Hero Academia

My Hero Academia llega a Disney+

La historia de "My Hero Academia" transcurre en un mundo donde la mayoría de las personas nace con poderes especiales llamados "dones". En ese contexto, Izuku Midoriya es uno de los pocos jóvenes sin habilidades, aunque nunca abandona su sueño de convertirse en héroe profesional.

Embed - My Hero Academia 10th anniversary Trailer

Todo cambia cuando conoce a All Might, el héroe más poderoso de la sociedad, quien decide convertirlo en su sucesor. Desde ese momento, Midoriya comienza su formación en la prestigiosa Academia U.A., donde enfrentará desafíos, entrenamientos y peligrosos villanos mientras intenta demostrar que cualquiera puede convertirse en un verdadero héroe.

Qué otros animes llegarán a Disney+

La llegada de "My Hero Academia" estará acompañada por otros títulos muy esperados. Entre ellos aparece "Jujutsu Kaisen", el exitoso shnen protagonizado por Yuji Itadori y su lucha contra las maldiciones, además de "Dorohedoro", una serie de fantasía oscura y humor negro que se convirtió en una obra de culto.

"Jujutsu Kaisen" llega a Disney+ y no estará solo: la plataforma prepara una ola de estrenos japoneses

"Jujutsu Kaisen" llega a Disney+ y no estará solo: la plataforma prepara una ola de estrenos japoneses

Además, Disney+ continúa ampliando su biblioteca con franquicias muy populares como "Dragon Ball Super", "Naruto", "Naruto Shippuden", "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba y Captain Tsubasa" (Los Supercampeones), consolidando una de las ofertas de animé más fuertes dentro de las plataformas de streaming.

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