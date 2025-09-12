El animé que superó a "El Conjuro 4" en los cines de Argentina: es récord y se postula para el Óscar

“Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba castillo infinito” , a solo un día de su estreno en el cine, la rompe en taquilla y se postula como lo más visto, pero desde el silencio. El animé sobre un joven que debe luchar contra demonios, aunque su propia hermana se haya convertido en uno, fue un éxito total en Japón y ahora llegó a todo el mundo con un puntaje perfecto por el público y la crítica.

La emoción de la mendocina que ganó un Emmy; "Jamás me hubiese imaginado trabajando en una serie de Star Wars"

Mendoza en celuloide: otra mirada sobre la ciudad

Solo en Japón, que hizo su debut el 18 de julio, recaudó 175 millones de dólares, mientras que si se suma en otros países asiáticos en los que arribó hace poco, llega hasta los 201 millones. Cifra con la que superó a los tanques de Marvel y DC y los números parecen repetirse en el resto del mundo.

En Argentina, su estreno oficial en cines fue este jueves 11 de septiembre y con una gran aceptación por el público, convocó en su primer día más de 76 mil espectadores. La crítica no solo la califica como la mejor película de animé sino como u no de los mejores estrenos del año.

En el área de la crítica, ya la postulan para animación en la entrega del premio Óscar . Mientras que en Estados Unidos, antes impensado tratándose de un fenómeno asiático, hacen fila para verla con entradas agotadas.

Con tres temporadas y esta su tercera película , la historia de Tanjiro Kamado en Demon Slayer sigue su lucha por salvar a su hermana Nezuko Kamado, convertida en demonio, mientras se une al Cuerpo de Cazadores de Demonios.

Embed - Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito - Tráiler Oficial

Junto a Zenitsu Agatsuma e Inosuke Hashibira enfrenta poderosos enemigos y combate codo a codo con los Pilares, los espadachines más fuertes, en batallas épicas como el Tren Infinito, el Distrito Rojo y la Aldea de los Herreros.

Ahora, mientras entrenan para la batalla final, el temido Muzan Kibutsuji irrumpe en la Mansión Ubuyashiki, dando inicio al enfrentamiento decisivo.

Qué sigue en las aventuras de Tanjiro: ¿se acerca el final?

Demon Slayer está en plena adaptación de su tramo más esperado: el “Arco de la Fortaleza Dimensional Infinita” y el “Arco de la Batalla Final”, los últimos capítulos del manga.

El estudio Ufotable anunció que esta etapa no será una serie sino que llegará en una trilogía de películas. Cada entrega cubrirá distintas batallas dentro de la Fortaleza Dimensional Infinita, donde se desarrollará el enfrentamiento decisivo: la primera es la que ya está en cines con combates entre los Hashira y los demonios de rango superior.

Las adaptaciones al cine del manga llegarán en formato película. Las adaptaciones al cine del manga llegarán en formato película. gentileza

La segunda película será clímax de las batallas principales y revelaciones sobre Muzan y la tercera, y última, abarcará la confrontación final entre Tanjiro y Muzan, cierre de la historia y destino de los personajes.