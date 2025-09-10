10 de septiembre de 2025 - 11:10

Ya la llaman la mejor película del siglo, tiene a Leonardo DiCaprio y se verá en Argentina el 25 de septiembre

El filme, del director Paul Thomas Anderson, fue catalogado por Steven Spielberg como "increíble" y lo comparó con las producciones de Stanley Kubrick.

La nueva película de acción protagonizada por Leonardo DiCaprio, no llegó a los cines, pero ya la calificaron como la mejor del siglo.

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

“Una batalla tras otra” (One Battle After Another) tuvo su preestreno este 8 de septiembre en la sede del Sindicato de Directores en Los Ángeles. Con DiCaprio y Sean Penn a la cabeza, la cinta mezcla acción, sátira y drama político.

Luego de su proyección, Paul Thomas Anderson tuvo una conferencia de prensa en la que Spielberg fue el moderador. Allí el director de “Tiburón” no dudó en compararla con clásicos como “Dr. Strangelove” de Stanley Kubrick.

“¡Qué película tan increíble, Dios mío! Hay más acción en la primera hora que en cualquiera de sus obras anteriores”, aseguró el director de E.T. y Jurassic Park.

De qué trata "Una batalla tras otra"

Inspirada libremente en la novela "Vineland" de Thomas Pynchon, de 1990, la historia sigue a un revolucionario caído en desgracia, interpretado por DiCaprio, que debe rescatar a su hija adolescente cuando un enemigo del pasado resurge. Lo acompaña Penn, con una interpretación de un villano que la crítica ya cataloga como posible ganador de un Oscar. Además, actúan Benicio del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor y el debutante Chase Infiniti.

Brett Arnold, crítico y podcaster, la eligió como su favorita y la definió como “la más divertida de Anderson” y destacó que Sean Penn podría ganar un premio de la academia.

El actor Edward Douglas subrayó el equilibrio entre los antagónicos masculinos, mientras que Kyle Buchanan, de The New York Times, se animó a decir que podría darle a Anderson su primer Oscar como mejor director.

Del sitio IndieWire, el crítico David Ehrlich fue aún más lejos y dijo: "Podría ser la mejor película estrenada por un importante estudio estadounidense desde que comencé a trabajar como crítico (~2010). ¡Es preocupante lo poco que se me ocurre otra cosa!".

El director de la película, "Una batalla tras otra", Paul Thomas Anderson.
El director de la película, "Una batalla tras otra", Paul Thomas Anderson.

Cuándo se estrena "Una batalla tras otra" en Argentina

Una batalla tras otra llegará a los cines argentinos el 25 de septiembre de 2025, distribuida por Warner Bros.

