Ya la llaman la mejor película del siglo, tiene a Leonardo DiCaprio y se verá en Argentina el 25 de septiembre

El filme, del director Paul Thomas Anderson, fue catalogado por Steven Spielberg como "increíble" y lo comparó con las producciones de Stanley Kubrick.

La nueva película de acción protagonizada por Leonardo DiCaprio, no llegó a los cines, pero ya la calificaron como la mejor del siglo.

La nueva película de Paul Thomas Anderson ("Magnolia", "Petróleo sangriento"), protagonizada por Leonardo DiCaprio, ya se convirtió en un fenómeno mundial. Críticos, periodistas y hasta Steven Spielberg la califican como una de las mejores películas del siglo. Llegará a los cines de Argentina el 25 de septiembre.

“Una batalla tras otra” (One Battle After Another) tuvo su preestreno este 8 de septiembre en la sede del Sindicato de Directores en Los Ángeles. Con DiCaprio y Sean Penn a la cabeza, la cinta mezcla acción, sátira y drama político.

Luego de su proyección, Paul Thomas Anderson tuvo una conferencia de prensa en la que Spielberg fue el moderador. Allí el director de “Tiburón” no dudó en compararla con clásicos como “Dr. Strangelove” de Stanley Kubrick.

“¡Qué película tan increíble, Dios mío! Hay más acción en la primera hora que en cualquiera de sus obras anteriores”, aseguró el director de E.T. y Jurassic Park.

De qué trata "Una batalla tras otra" Embed - Una batalla tras otra | Tráiler Oficial | Subtitulado Inspirada libremente en la novela "Vineland" de Thomas Pynchon, de 1990, la historia sigue a un revolucionario caído en desgracia, interpretado por DiCaprio, que debe rescatar a su hija adolescente cuando un enemigo del pasado resurge. Lo acompaña Penn, con una interpretación de un villano que la crítica ya cataloga como posible ganador de un Oscar. Además, actúan Benicio del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor y el debutante Chase Infiniti.