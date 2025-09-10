10 de septiembre de 2025 - 14:12

Estrenos de cine: qué películas llegan a las salas este jueves 11 de septiembre

La cartelera se renueva con películas para toda la familia, dramas, thrillers y más. Un panorama de los estrenos de cine.

image
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Este 11 de septiembre, segundo jueves del mes, llega con estrenos de cine para todos los públicos: desde la épica batalla final de "Demon Slayer" hasta el regreso de "Toy Story" en su 30º aniversario, pasando por dramas argentinos, thrillers sobrenaturales y animación familiar.

"Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – Castillo Infinito": Es la gran apuesta internacional de la industria del anime, dirigida por Haruo Sotozaki y Hikaru Kondô. La saga japonesa, que se ha convertido en un fenómeno global, muestra a Tanjiro Kamado y sus compañeros enfrentando al líder demoníaco Muzan en un combate decisivo dentro del Castillo Infinito. Con la voz original de Akari Kitô, la película combina fantasía, acción y animación de alto impacto visual que promete atraer tanto a los fanáticos del manga como a nuevos espectadores.

"Together: Juntos hasta la muerte": Película ideal para quienes buscan sustos y atmósfera inquietante. El filme, dirigido por Michael Shanks y protagonizado por Dave Franco y Alison Brie, sigue a una pareja que, tras mudarse al campo en busca de una vida tranquila, comienza a experimentar fenómenos sobrenaturales que ponen en jaque su vínculo y su percepción de la realidad. Fue muy bien recibida por los fanáticos del género, quienes destacaron su osadía a la hora de intentar unir lo impensado: el terror y el romanticismo.

"200% Lobo": El público infantil también tiene su opción con esta producción internacional entre México, Australia, España y Alemania bajo la dirección de Alexs Stadermann. La historia sigue a Freddy Lupin, un caniche que sueña con ser un verdadero hombre lobo y que, tras un hechizo mágico, desata el caos en la Tierra al liberar a la traviesa hada lunar Moopoo. Con humor, aventuras y un mensaje sobre la identidad, la película busca conquistar a los más chicos con una misión épica que mezcla brujas, encantamientos y amistades improbables.

"La llegada del hijo": El cine argentino suma este estreno, de Cecilia Atan y Valeria Pivato. Con las actuaciones de Maricel Álvarez, Angelo Mutti Spinetta, Cristina Banegas y Greta Fernández, el drama aborda el reencuentro entre una madre y su hijo tras años de prisión, atravesado por un duelo silencioso que marca una distancia difícil de superar. Una propuesta intimista y potente en el plano actoral.

"Verano Trippin": Morena Fernández Quinteros presenta esta comedia con tintes de crimen ambientada en la Patagonia. Protagonizada por Miranda de la Serna, Zoe Hochbaum y un elenco que incluye a Ariel Staltari, Manuel Fanego, Juan Grandinetti, Valentín Wein, Simón Saieg, Brian Sichel y Lali Espósito, la película cuenta la historia de dos amigas que, en su intento por salir de la monotonía vendiendo marihuana, terminan enredadas en un submundo de narcotráfico, corrupción policial y nazis locales. Un relato que mezcla frescura juvenil con un trasfondo oscuro y violento.

"Toy Story": A su vez, el público podrá revivir este clásico fundacional de la animación digital, que vuelve a las salas en el marco de su 30º aniversario. La película de John Lasseter, con las voces originales de Tom Hanks y Tim Allen, sigue siendo un hito de Pixar y Disney. Su historia sobre Woody, Buzz Lightyear y la vida secreta de los juguetes marcó un antes y un después en la historia del cine y regresa para nuevas generaciones en pantalla grande.

