Estrenos de cine: qué películas llegan a las salas este jueves 11 de septiembre

La cartelera se renueva con películas para toda la familia, dramas, thrillers y más. Un panorama de los estrenos de cine.

Este 11 de septiembre, segundo jueves del mes, llega con estrenos de cine para todos los públicos: desde la épica batalla final de "Demon Slayer" hasta el regreso de "Toy Story" en su 30º aniversario, pasando por dramas argentinos, thrillers sobrenaturales y animación familiar.

"Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – Castillo Infinito": Es la gran apuesta internacional de la industria del anime, dirigida por Haruo Sotozaki y Hikaru Kondô. La saga japonesa, que se ha convertido en un fenómeno global, muestra a Tanjiro Kamado y sus compañeros enfrentando al líder demoníaco Muzan en un combate decisivo dentro del Castillo Infinito. Con la voz original de Akari Kitô, la película combina fantasía, acción y animación de alto impacto visual que promete atraer tanto a los fanáticos del manga como a nuevos espectadores.

Embed - Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito | TRAILER EN ESPAÑOL "Together: Juntos hasta la muerte": Película ideal para quienes buscan sustos y atmósfera inquietante. El filme, dirigido por Michael Shanks y protagonizado por Dave Franco y Alison Brie, sigue a una pareja que, tras mudarse al campo en busca de una vida tranquila, comienza a experimentar fenómenos sobrenaturales que ponen en jaque su vínculo y su percepción de la realidad. Fue muy bien recibida por los fanáticos del género, quienes destacaron su osadía a la hora de intentar unir lo impensado: el terror y el romanticismo.

Embed - Together: Juntos Hasta La Muerte | Tráiler Oficial (Subtitulado) | Cinemex "200% Lobo": El público infantil también tiene su opción con esta producción internacional entre México, Australia, España y Alemania bajo la dirección de Alexs Stadermann. La historia sigue a Freddy Lupin, un caniche que sueña con ser un verdadero hombre lobo y que, tras un hechizo mágico, desata el caos en la Tierra al liberar a la traviesa hada lunar Moopoo. Con humor, aventuras y un mensaje sobre la identidad, la película busca conquistar a los más chicos con una misión épica que mezcla brujas, encantamientos y amistades improbables.

Embed - 200% Lobo - Trailer OFICIAL - Sub. Español Latino "La llegada del hijo": El cine argentino suma este estreno, de Cecilia Atan y Valeria Pivato. Con las actuaciones de Maricel Álvarez, Angelo Mutti Spinetta, Cristina Banegas y Greta Fernández, el drama aborda el reencuentro entre una madre y su hijo tras años de prisión, atravesado por un duelo silencioso que marca una distancia difícil de superar. Una propuesta intimista y potente en el plano actoral.