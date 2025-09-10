Link de entradas para el nuevo show de Lali Espósito en Vélez: cómo comprar y precios

La cantante anunció una nueva presentación para el 16 de diciembre y agotó la preventa en menos de una hora. Cuándo comienza la general.

Lali Espósito volvió a hacer historia en el escenario y anunció un nuevo show en el estadio de Vélez. La cantante agotó la preventa de entradas y ya puso en marcha la venta general para la quinta y última fecha del año en ese recinto.

El próximo encuentro con su público será el 16 de diciembre, un cierre a pura música tras un 2024 marcado por su éxito. El anuncio lo hizo el domingo por la noche, durante el cuarto show en el Amalfitani, cuando sorprendió al público con la promesa de un nuevo recital.

“Nos vemos el 16 de diciembre, carajo”, gritó antes de interpretar el tema final. Unas horas más tarde, compartió el video en sus redes sociales y agregó: “¡Nos reencontramos para cerrar este año increíble el 16 de diciembre acá mismo! ¡En Vélez! ¡Gracias por estos cuatro estadios repletos! ¡Vamos por ese quinto! Qué locura”.

lali_3718757422417405679 La expectativa es alta, teniendo en cuenta la repercusión de las cuatro fechas anteriores. El fin de semana, Lali reunió multitudes en dos noches inolvidables. En el recital del sábado, entre las celebridades presentes se destacaron Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, mientras que el domingo todas las miradas se posaron en Peter Lanzani, expareja y amigo de la artista, que volvió a acompañarla.

Lali Espósito agotó la preventa de quinto su show en Vélez La preventa exclusiva para clientes de Banco Galicia Visa comenzó este miércoles 10 de septiembre a las 15 horas y se agotó en tiempo récord. La venta general quedó habilitada un día después, el jueves 11 de septiembre, en el mismo horario, y cuenta con todos los medios de pago disponibles.