¿Se casan Lali Espósito y Pedro Rosemblat?: la foto de la cantante que dejó a todos sorprendidos

Lali Espósito y Pedro Rosemblat son de las parejas más queridas de la Argentina. Su romance enamoró a todos los usuarios de las redes sociales, por la complicidad que muestran en fotos y eventos donde participan juntos. Desde marzo del 2024, cuando confirmaron su noviazgo, sus fanáticos siguen todos los pasos que viven.
Ahora comenzó a crecer un rumor, tras una foto que sugeriría uno de los eventos más esperados por todos: el casamiento entre la ex Casi Ángeles y el streamer político.
Lali Espósito
Crecen los rumores del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat.
Lali y Pedro Rosemblat, ¿piensan casarse?
La relación de los mediáticos es una de las más seguidas por las redes sociales, dada la complicidad y amor que se demuestran en todos los importantes momentos que viven juntos. Ya sean vacaciones, como conciertos de la cantante o entrevistas del periodista, no dudan en acompañarse para que sus proyectos sigan creciendo.
Si bien ya viven juntos y cuentan que su convivencia es muy buena, todos están esperando el próximo paso. Hace unos días atrás, la artista aseguró de que no tenían previsto ir por el matrimonio. "¡Pero por favor! Qué básicos estamos... no, no hablamos de casamiento nosotros", lanzó la jurado de La Voz Argentina.
Sin embargo, en las últimas horas, una foto de Lali dio mucho de que hablar y abrió el debate sobre si han reconciderado la posibilidad de llegar al altar.
Se trata de un posteo de Iara Alta Costura, un atelier de lujo que viste a varias celebridades y modelos. El dueño, Mario Vidal, se tomó una fotografía con Espósito, quien se mostraba sonriente de estar en el lugar, delante de unos vestidos blancos. "No puedo contar nada, pero Lali pasó por el Atelier", expresó.
Rápidamente, la publicación se viralizó y los usuarios en redes sociales aseguraron de que había decidido casarse. Otros opinaban que se trataba de un trabajo más de la artista, pero las esperanzas y los rumores se esparcieron.