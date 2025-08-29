¿Se casan Lali Espósito y Pedro Rosemblat?: la foto de la cantante que dejó a todos sorprendidos

La pareja emocionó a sus fanáticos, quienes especulan con la posibilidad de que den el próximo paso en su relación.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat son de las parejas más queridas de la Argentina. Su romance enamoró a todos los usuarios de las redes sociales, por la complicidad que muestran en fotos y eventos donde participan juntos. Desde marzo del 2024, cuando confirmaron su noviazgo, sus fanáticos siguen todos los pasos que viven.

Ahora comenzó a crecer un rumor, tras una foto que sugeriría uno de los eventos más esperados por todos: el casamiento entre la ex Casi Ángeles y el streamer político.

Lali Espósito Crecen los rumores del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat. Web Lali y Pedro Rosemblat, ¿piensan casarse? La relación de los mediáticos es una de las más seguidas por las redes sociales, dada la complicidad y amor que se demuestran en todos los importantes momentos que viven juntos. Ya sean vacaciones, como conciertos de la cantante o entrevistas del periodista, no dudan en acompañarse para que sus proyectos sigan creciendo.

Si bien ya viven juntos y cuentan que su convivencia es muy buena, todos están esperando el próximo paso. Hace unos días atrás, la artista aseguró de que no tenían previsto ir por el matrimonio. "¡Pero por favor! Qué básicos estamos... no, no hablamos de casamiento nosotros", lanzó la jurado de La Voz Argentina.

Sin embargo, en las últimas horas, una foto de Lali dio mucho de que hablar y abrió el debate sobre si han reconciderado la posibilidad de llegar al altar.