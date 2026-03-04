Lali Espósito sorprendió a Pedro Rosemblat en vivo y mostró su anillo de compromiso

La confirmación llegó a través de redes sociales y abrió una nueva etapa en la relación que ambos sostienen desde hace meses.

La pareja de Lali Espósito no fue vista en la presentación de su documental y alimentaron rumores de crisis.

Lali Espósito confirmó su casamiento con Pedro Rosemblat al publicar en Instagram una imagen del anillo que recibió y anunciar que darán el sí. La propuesta tomó estado público ese día y generó impacto inmediato entre sus seguidores. La pareja mantiene en reserva los detalles de la boda y aún no difundió fecha ni lugar del evento.

Lali Espósito Crecen los rumores del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat. Web La llegada de Lali Espósito al estudio de Gelatina En las últimas horas, la cantante volvió a convertir su compromiso en tema central al irrumpir de manera inesperada en el estudio de Gelatina, donde Rosemblat conduce el ciclo Industria Nacional. Durante la emisión del lunes 2 de marzo, el periodista intentó descomprimir las reiteradas preguntas del público sobre los anillos.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por LALI (@lali) “Viejo, paren con los anillos, ya lo expliqué. En un rato lo explico de vuelta, pero paren”, afirmó al aire. Luego, levantó su mano derecha y deslizó con ironía: “Por ahí piensan que este anillo tiene algo que ver con eso”. Segundos después, advirtió movimientos detrás de cámara y lanzó un “Uy, cag***s” que anticipó la sorpresa.

La irrupción que descolocó al conductor Espósito apareció en escena, lo abrazó y mostró su anillo de compromiso frente a cámara. “¿Esto quieren, zo***? ¿Ver esto?”, dijo mientras exhibía la joya de oro con dos piedras preciosas, una circular con apariencia de diamante y otra cuadrada en tono aguamarina. Incluso pidió un acercamiento de cámara para que se apreciara en detalle. “Esto tuvo un laburo de producción increíble también, mirá”, agregó. Rosemblat no respondió con palabras, pero su gesto y el rubor en el rostro evidenciaron incomodidad y emoción.

Desde el estudio gritaron “¡Viva los novios!” y la artista replicó la consigna antes de besar a su pareja frente al equipo y la audiencia. “¡Aguante Gelatina!”, exclamó antes de retirarse. El conductor retomó el programa con ironía: “Gracias, Mariana. Listo, ya está, bien”. Luego admitió: “Me desorbitaste el chat, Mariana”.