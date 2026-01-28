28 de enero de 2026 - 23:16

Lali Espósito reaccionó con ironía tras conocer que Javier Milei escucha sus canciones: "Payaso"

La cantante, quien ha tenido varias tensiones con Milei, utilizó sus redes sociales para responder a la decisión del presidente.

Por Redacción Espectáculos

El episodio se conoció a partir de una entrevista que Fátima Florez brindó en el programa Lape Social Club, donde contó que Milei agregó temas de Lali a su rutina musical diaria luego de su presentación en el Teatro Roxy de Mar del Plata. La información fue constatada por la Agencia Noticias Argentinas y rápidamente generó repercusión en redes sociales y en el ámbito mediático, teniendo en cuenta los antecedentes de enfrentamientos públicos entre el Presidente y la cantante.

Tras volver a quedar en el foco de la polémica, Lali se expresó a través de sus historias de Instagram y eligió hacerlo con un mensaje cargado de sarcasmo. En primer lugar, compartió un fragmento de su canción Payaso, que muchos interpretaron como una referencia directa al mandatario. “Hoy sos el show principal. Te queda grande el disfraz. Payaso”, se escucha en la letra del tema que publicó, sin agregar comentarios propios, pero dejando en claro la intención del mensaje.

El mensaje de Lali sobre los incendios forestales

Lejos de dar por cerrado el intercambio, la artista decidió profundizar su postura y utilizó sus redes para visibilizar una problemática de fuerte impacto social. En un segundo posteo, Lali apuntó directamente a la gestión del Gobierno nacional frente a los incendios forestales que afectan distintas zonas de la provincia de Chubut. La cantante compartió imágenes de los focos activos y del daño ambiental que se registra en la región patagónica, sumándose al reclamo que impulsan organizaciones, referentes culturales y habitantes del sur del país.

Por Redacción Espectáculos