Lali Espósito reaccionó con ironía tras conocer que Javier Milei escucha sus canciones: "Payaso"

La cantante, quien ha tenido varias tensiones con Milei, utilizó sus redes sociales para responder a la decisión del presidente.

La respuesta de Lali Espósito a Milei y los libertarios que la atacan: “No me permito que...”

Una nueva polémica se desató entre Lali Espósito y Javier Milei: se reveló que el president incorporó canciones de la artista a su lista de reproducción personal, un dato que se conoció tras declaraciones de Fátima Florez y que reavivó el histórico cruce entre ambos.

La reacción de Lali tras el triunfo de Milei: “Qué peligroso” Qué dijo Fátima Florez El episodio se conoció a partir de una entrevista que Fátima Florez brindó en el programa Lape Social Club, donde contó que Milei agregó temas de Lali a su rutina musical diaria luego de su presentación en el Teatro Roxy de Mar del Plata. La información fue constatada por la Agencia Noticias Argentinas y rápidamente generó repercusión en redes sociales y en el ámbito mediático, teniendo en cuenta los antecedentes de enfrentamientos públicos entre el Presidente y la cantante.

Lali Espósito Tras volver a quedar en el foco de la polémica, Lali se expresó a través de sus historias de Instagram y eligió hacerlo con un mensaje cargado de sarcasmo. En primer lugar, compartió un fragmento de su canción Payaso, que muchos interpretaron como una referencia directa al mandatario. “Hoy sos el show principal. Te queda grande el disfraz. Payaso”, se escucha en la letra del tema que publicó, sin agregar comentarios propios, pero dejando en claro la intención del mensaje.