Así es la casa de Lali y Pedro Rosemblat: guitarras por todos lados, mucha luz y estilo contemporáneo

La casa comparten Lali Espósito y Pedro Rosemblat esta ubicada en el exclusivo San Jorge Village Country Club, en zona norte. Se trata de una propiedad imponente, valuada en 2,1 millones de dólares, que funciona no solo como hogar, sino también como espacio de inspiración y trabajo para una de las figuras más influyentes de la música argentina.
Una casa amplia, luminosa y de estética serena
La residencia de Lali Espósito cuenta con una superficie de 2.750 metros cuadrados y está pensada para priorizar la amplitud y la comodidad. Dispone de cuatro dormitorios, cinco baños, un quincho cerrado, un comedor formal y otro diario, ideales tanto para la vida cotidiana como para recibir amigos y familiares.
En cuanto al estilo, predominan los tonos neutros y una decoración contemporánea, donde el blanco, la madera y los colores suaves generan una atmósfera tranquila y sofisticada. Los muebles son modernos y minimalistas, elegidos con criterio, sin excesos, lo que refuerza una estética escueta pero elegante.
Uno de los rincones más importantes de la casa de Lali Espósito es el estudio de grabación personal, ubicado en la planta alta. Allí, rodeada de guitarras, equipos de sonido y computadoras, la cantante trabaja en sus proyectos musicales y deja fluir su creatividad en un entorno completamente propio.
Además, la propiedad cuenta con dos vestidores: uno en el dormitorio principal y otro dentro del estudio. En los amplios placares se guardan zapatos de tacos imponentes y vestuarios llamativos que forman parte de su universo artístico. Tal como ella misma dejó trascender, muchas de esas prendas están destinadas exclusivamente a los shows y al mundo pop.
El jardín completa la postal de este hogar de dos plantas, convertido en un verdadero oasis verde. Con su arquitectura contemporánea y su decoración cuidada, la casa de la pareja no solo acompaña su presente sentimental, sino que también refleja su identidad artística y su manera de habitar cada etapa de su vida.