Así es la casa de Lali y Pedro Rosemblat: guitarras por todos lados, mucha luz y estilo contemporáneo

La artista vive uno de los momentos más felices de su vida tras comprometerse con el influencer.

Lali Espósito vive un presente pleno, atravesado por el amor y la estabilidad. Luego de confirmar su compromiso con Pedro Rosemblat, la artista dejó ver un costado más íntimo de su vida, lejos de los escenarios y las cámaras, donde la pareja construyó un refugio que combina diseño, calidez y creatividad.

La casa comparten Lali Espósito y Pedro Rosemblat esta ubicada en el exclusivo San Jorge Village Country Club, en zona norte. Se trata de una propiedad imponente, valuada en 2,1 millones de dólares, que funciona no solo como hogar, sino también como espacio de inspiración y trabajo para una de las figuras más influyentes de la música argentina.

Lali Espósito Lali Espósito y Pedro Rosemblat comparten una casa con estilo contemporáneo. web Lali Espósito Lali Espósito y Pedro Rosemblat comparten una casa con estilo contemporáneo. web Lali Espósito Lali Espósito y Pedro Rosemblat comparten una casa con estilo contemporáneo. web Una casa amplia, luminosa y de estética serena La residencia de Lali Espósito cuenta con una superficie de 2.750 metros cuadrados y está pensada para priorizar la amplitud y la comodidad. Dispone de cuatro dormitorios, cinco baños, un quincho cerrado, un comedor formal y otro diario, ideales tanto para la vida cotidiana como para recibir amigos y familiares.

En cuanto al estilo, predominan los tonos neutros y una decoración contemporánea, donde el blanco, la madera y los colores suaves generan una atmósfera tranquila y sofisticada. Los muebles son modernos y minimalistas, elegidos con criterio, sin excesos, lo que refuerza una estética escueta pero elegante.

Lali Espósito Lali Espósito y Pedro Rosemblat comparten una casa con estilo contemporáneo. web Lali Espósito Lali Espósito y Pedro Rosemblat comparten una casa con estilo contemporáneo. web Uno de los rincones más importantes de la casa de Lali Espósito es el estudio de grabación personal, ubicado en la planta alta. Allí, rodeada de guitarras, equipos de sonido y computadoras, la cantante trabaja en sus proyectos musicales y deja fluir su creatividad en un entorno completamente propio.