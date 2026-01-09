Así es la casa que construyeron Lourdes Sánchez y el Chato Prada en Corrientes

Luego de varios meses de trabajo, la bailarina mostró como es la casa que levantó la pareja en su provincia natal.

Así es la casa de Lourdes Sánchez y el Chato Prada en Corrientes.

Lourdes Sánchez cumplió el sueño de construir desde cero una casa en Corrrientes, la provincia en la que nació y creció, previo a instalarse en Buenos Aires. La bailarina compartió en sus redes todo el proceso de construcción y ahora compartió cómo quedó terminada la vivienda, que pintó y decoró en los colores celeste pastel, blanco y marrones claros.

Lourdes Sánchez y el Chato Prada decidieron construir un hogar de descanso a orillas de la Laguna Brava, en Corrientes. La pareja levantó una casa de una planta pensada para vacacionar, desconectar y reconectar con lo esencial.

Con el estilo que los caracteriza, lograron un equilibrio perfecto entre lo rústico, lo natural y un toque de sofisticación que se respira en cada rincón. La propiedad, que fue terminada en 2023, es amplia, cálida y está rodeada de naturaleza. Pero no todo fue fácil: según contó Lourdes, acompañó cada etapa de la obra desde cero y compartió con sus seguidores todos los avances.

Juntos, forman una de las parejas más queridas del ambiente. Comparten su vida con su hijo Valentín, y ahora también su amor por Corrientes, la provincia que los vio decir sí a este nuevo proyecto de vida.

La casa, de estilo campestre chic, mezcla paredes blancas con pisos de madera clara y detalles en celeste pastel. La puerta principal, de doble hoja, es una de las joyas del hogar: molduras, marcos celestes y manijas doradas que anticipan lo que viene.