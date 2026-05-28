28 de mayo de 2026 - 20:15

El café usado no lo tires, poseés un tesoro en casa: las 4 ideas efectivas que le dan valor

Antes de tirar el café a la basura, puede reutilizarse en distintos puntos de casa con cuatro ideas prácticas gracias a sus nutrientes.

El café posee nutrientes ideales en múltiples usos dentro y fuera de casa.

El café posee nutrientes ideales en múltiples usos dentro y fuera de casa.

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WEB
Por Lucas Vasquez

Antes de convertirlo en basura, puede convertirse en cuatro ideas prácticas dentro de casa, el jardín y el cuidado personal. Los posos de café conservan nutrientes, propiedades absorbentes y una textura ideal para distintos usos cotidianos, por lo que cada vez se reutiliza antes de desecharlos.

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Con algunos pasos simples, el café usado puede incorporarse como fertilizante natural, exfoliante corporal, neutralizador de olores o incluso como repelente suave contra ciertas plagas. Además de ayudar a reducir desperdicios, estas ideas permiten ahorrar dinero y evitar algunos productos químicos industriales.

reciclaje de café
Su aroma y textura logran la elección para distintas ideas.

Su aroma y textura logran la elección para distintas ideas.

Cómo reutilizar el café usado en plantas y espacios del hogar

Uno de los usos más populares de los posos de café es como fertilizante natural para determinadas plantas. Gracias a sus nutrientes, puede aportar minerales útiles en macetas y jardines, especialmente en especies que prefieren suelos ligeramente ácidos.

1. Fertilizante natural para plantas

Materiales necesarios

  • Posos de café secos.
  • Macetas y plantas del jardín.
  • Cuchara o pala pequeña.

Paso a paso

  1. Dejá secar completamente los restos de café.
  2. Esparcí una pequeña cantidad sobre la tierra de la planta.
  3. Mezclalo suavemente con la capa superficial del sustrato.
  4. Regá normalmente para ayudar a integrar los nutrientes.
reciclaje de café
Los antioxidantes presentes en el café son muy valorados.

Los antioxidantes presentes en el café son muy valorados.

2. Neutralizador de olores para heladera o zapatos

Materiales necesarios

  • Posos de café secos.
  • Un recipiente pequeño o bolsitas de tela/malla.

Paso a paso

  1. Secá bien los restos de café para evitar humedad.
  2. Colocalos en un recipiente abierto o dentro de una bolsa transpirable.
  3. Ubicalos en la heladera, armarios o zapatos.
  4. Cambiá el contenido cada varios días para mantener el efecto.

De hecho, esta opción es eficaz en cajones, alacenas o rincones cerrados donde suelen concentrarse los malos olores.

3. Exfoliante corporal casero

Materiales necesarios

  • Posos de café.
  • Aceite de coco o aceite de oliva.
  • Un recipiente pequeño.

Paso a paso

  1. Mezclá el café usado con una pequeña cantidad de aceite.
  2. Revolvé hasta formar una pasta homogénea.
  3. Aplicalo sobre la piel húmeda con movimientos circulares suaves.
  4. Enjuagá con abundante agua tibia.

4. Repelente casero contra plagas

Materiales necesarios

  • Posos de café secos.
  • Plantas de interior o exterior.

Paso a paso

  1. Dejá secar el café usado completamente.
  2. Distribuilo alrededor de la base de las plantas.
  3. Formá una fina capa sobre la tierra.
  4. Repetí la aplicación después de lluvias o riegos intensos.

Este método suele utilizarse especialmente contra hormigas, babosas y caracoles de forma no tóxica.

reciclaje de café

Un residuo cotidiano que todavía puede aprovecharse mucho más

Los restos de café pueden tener una segunda vida muy útil antes de terminar en la basura. Ya sea para nutrir plantas, absorber olores, cuidar la piel o proteger macetas, este ingrediente demuestra que algunos residuos domésticos todavía conservan propiedades valiosas que vale la pena reutilizar.

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