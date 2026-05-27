27 de mayo de 2026 - 15:00

Consejos para las personas que usan pava eléctrica todos los días en casa

Limpiar el sarro, no mojar la base y evitar recalentar agua demasiadas veces ayuda a que dure más y funcione mejor.

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Por Andrés Aguilera

La pava eléctrica es uno de los electrodomésticos más usados en casa. Sirve para el mate, té, café, sopas rápidas o agua caliente en minutos. Pero usarla todos los días exige algunos cuidados simples para evitar sarro, mal sabor y fallas. La mayoría de los problemas no aparecen por el uso normal, sino por descuidos repetidos.

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Dejar agua estancada, no limpiar el interior, mojar la base o calentar siempre más agua de la necesaria, son algunos de los consejos.

1. No dejes agua adentro todo el día

Después de usarla, conviene vaciar el agua sobrante. Dejar agua quieta durante horas favorece la acumulación de minerales y puede generar sabor extraño.

En zonas con agua dura, el sarro aparece más rápido. Se nota como una capa blanca o gris en la base metálica.

2. Descalcificá la pava con frecuencia

Para limpiarla, se puede usar una mezcla de vinagre blanco y agua. Midea recomienda una proporción de 1 parte de vinagre y 3 partes de agua, hervir la mezcla y dejarla actuar unos 20 minutos.

Después hay que enjuagar muy bien y hervir agua limpia una o dos veces para eliminar olor o sabor a vinagre.

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3. No mojes la base eléctrica

La base nunca debe sumergirse ni lavarse bajo la canilla. Tiene componentes eléctricos y puede dañarse si entra agua.

Para limpiar el exterior, lo mejor es desenchufar, dejar enfriar y pasar un paño apenas húmedo. La zona de contacto con la base debe quedar seca.

4. Herví solo el agua que necesitás

Llenar la pava al máximo para preparar una sola taza consume más energía y tarda más. También aumenta la cantidad de agua que queda estancada después.

Lo ideal es respetar las marcas de mínimo y máximo. Nunca hay que encenderla vacía ni sobrepasar el límite indicado.

5. Revisá cable, enchufe y apagado automático

Si el cable está dañado, la base calienta raro o la pava no corta sola, conviene dejar de usarla. Al ser un aparato que combina agua y electricidad, no hay que minimizar fallas.

También es mejor evitar zapatillas eléctricas sobrecargadas. La pava consume mucha potencia durante poco tiempo.

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