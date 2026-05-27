27 de mayo de 2026 - 13:20

Qué puedo hacer para quitar manchas amarillas del colchón más viejo

Con una mezcla simple y buen secado, muchas manchas de sudor pueden aclararse sin mojar de más el colchón.

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Por Andrés Aguilera

Las manchas amarillas del colchón suelen aparecer con el paso del tiempo por sudor, aceites corporales, humedad o restos de productos. En un colchón viejo, el objetivo no siempre es dejarlo nuevo, sino aclarar la zona, quitar olor y evitar que la humedad empeore el problema.

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La clave es no empapar el colchón. La humedad atrapada puede generar mal olor o moho, especialmente si después se vuelve a colocar la sábana antes de que se seque por completo.

Materiales necesarios para la limpieza

  • Agua oxigenada al 3%.
  • Bicarbonato de sodio.
  • Unas gotas de detergente transparente.
  • Paño blanco limpio.
  • Spray o atomizador.
  • Aspiradora, si tenés.
  • Ventilador o ventana abierta para secar.
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Paso a paso para quitar la mancha

  • Retirá sábanas, fundas y protector.
  • Aspirá el colchón para sacar polvo y restos secos.
  • Mezclá 1 taza de agua oxigenada al 3%, 3 cucharadas de bicarbonato y 2 gotas de detergente.
  • Colocá la mezcla en un spray y usala enseguida.
  • Rociá apenas la mancha, sin empapar el colchón.
  • Dejá actuar entre 10 y 15 minutos.
  • Presioná con un paño blanco para absorber humedad.
  • Dejá secar varias horas con buena ventilación.
  • Cuando esté seco, aspirá cualquier resto de bicarbonato.

Qué hacer si la mancha está muy vieja

En manchas antiguas, puede hacer falta repetir el proceso. Es mejor hacer dos limpiezas suaves que una sola limpieza agresiva con demasiado líquido.

Si el colchón es de color o tiene una tela delicada, probá primero en una zona poco visible. El agua oxigenada puede aclarar ciertos tejidos.

Para manchas muy profundas, olor persistente o señales de moho, conviene evaluar una limpieza profesional o el reemplazo del colchón, especialmente si ya tiene muchos años de uso.

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