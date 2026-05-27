27 de mayo de 2026 - 12:22

Cuál es el mejor lugar del hogar para poner el tazón con arroz que atrae riqueza, según el Feng Shui

Ubicar un tazón de arroz en el lugar correcto del hogar puede activar la abundancia y potenciar la prosperidad estos últimos días de mayo.

El Feng Shui indica que rincón de la casa es el mejor para colocar este tazón de arroz.

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Por Alejo Zanabria

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Feng Shui
El Feng Shui indica que rincón de la casa es el mejor para colocar este tazón de arroz.

El Feng Shui indica que rincón de la casa es el mejor para colocar este tazón de arroz.

Para potenciar su efecto, se recomienda colocarlo en un tazón de cerámica o vidrio, materiales que simbolizan estabilidad y claridad.

Es importante reemplazar el arroz regularmente si se humedece o acumula polvo, ya que un arroz fresco mantiene la energía activa.

Feng Shui
El Feng Shui indica que rincón de la casa es el mejor para colocar este tazón de arroz.

El Feng Shui indica que rincón de la casa es el mejor para colocar este tazón de arroz.

Los 4 mejores lugares para colocar el tazón de arroz y activar la abundancia

  • Puerta de entrada: el acceso principal es considerado la “boca del Chi”, por donde entra la energía al hogar. Colocar un tazón pequeño con arroz cerca de la puerta ayuda a atraer fortuna y bloquear energías de escasez.
  • Cocina: la cocina está vinculada con la nutrición y el sustento económico. Ubicar el arroz sobre la mesada, cerca de la alacena o junto a una ventana refuerza la idea de abundancia constante.
  • Área de trabajo o estudio: en el escritorio o la zona de trabajo, el arroz activa oportunidades laborales, crecimiento profesional y proyectos económicos. Este sector concentra la energía de productividad y creatividad.
  • Zona de la riqueza: según el mapa Bagua, el sureste de la casa representa la prosperidad. Colocar un tazón con arroz allí ayuda a multiplicar ingresos, atraer dinero inesperado y fortalecer la estabilidad financiera.
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