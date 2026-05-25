25 de mayo de 2026 - 11:00

Cómo limpiar y cuidar los pies con vinagre de manzana: cada cuánto se recomienda hacerlo

El vinagre de manzana puede convertirse en un aliado para el cuidado de los pies gracias a las propiedades que se le atribuyen.

pies
Los Andes | Redacción Por Las Redes
Por Redacción Por Las Redes

Con el paso del tiempo, el vinagre de manzana comenzó a ganar espacio más allá de la cocina y pasó a utilizarse también en rutinas de cuidado personal. Uno de los usos que más se popularizó fue su aplicación en los pies, debido a las propiedades que muchas personas destacan y a lo fácil que resulta incorporarlo en hábitos cotidianos.

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Sin embargo, no se trata solo de cómo usarlo, sino también de cuando hacerlo. Para Healthline, muchos de sus beneficios se potencian durante la noche, cuando la piel está en reposo y no está expuesta a factores externos como el calzado o la fricción constante.

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El motivo por el que el vinagre de manzana puede mejorar los pies

  • Una de las principales ventajas de este ingrediente es su acidez natural, que ayuda a ablandar zonas endurecidas de la piel, como los talones. Al incorporarlo en un baño de pies con agua tibia, favorece la suavización de callosidades, facilitando su posterior eliminación con herramientas como la piedra pómez.
  • También se lo utiliza como complemento para tratar afecciones comunes como el pie de atleta o los hongos en las uñas. En estos casos, puede aplicarse diluido en agua o directamente sobre la piel, permitiendo que actúe durante varias horas.

Otro uso frecuente está vinculado con la sudoración excesiva

Al sumergir los pies en una mezcla de agua tibia y vinagre, se puede ayudar a equilibrar la humedad, reduciendo la transpiración y el mal olor.

Además, se le atribuyen efectos que favorecen la circulación y alivian la sensación de cansancio.

lavado de pies con vinagre
Aplicarlo por la noche permite aprovechar mejor sus propiedades sin interferencias externas.

Aplicarlo por la noche permite aprovechar mejor sus propiedades sin interferencias externas.

Paso a paso para aplicar el vinagre de manzana

  1. El momento de uso es clave para obtener mejores resultados. Aplicar vinagre de manzana por la noche permite que actúe sin interrupciones, ya que los pies permanecen en reposo y sin contacto con calzado.
  2. Para un baño relajante, se puede mezclar aproximadamente una parte de vinagre con dos partes de agua tibia, e incluso sumar sal gruesa. Dejar los pies en remojo durante unos 20 a 25 minutos es suficiente para notar cambios en la textura de la piel.
  3. En casos específicos, como verrugas o zonas puntuales, también se puede aplicar directamente con un algodón y dejar actuar durante toda la noche, fijándolo con una venda.

Este uso nocturno evita molestias como el olor durante el día o la posible sensibilidad al caminar después del tratamiento.

lavado de pies con vinagre

El vinagre de manzana puede ser la opción más práctica para el cuidado de los pies, desde suavizar la piel hasta mejorar la higiene y aliviar molestias. Su efectividad no solo depende de la forma de uso, sino también del momento elegido.

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