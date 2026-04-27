La psicología dice que las personas criadas en los 80 y 90 no son "débiles": son la primera generación que aprendió a procesar el agotamiento mental antes que el éxito material

Para la psicología, las generaciones, el agotamiento mental y las prioridades explican por qué quienes crecieron en los 80 y 90 desarrollaron una forma distinta de enfrentar el éxito , priorizando el bienestar emocional por encima de los logros materiales.

Los estudios muestran que los niños que copian este hábito de los streamers duermen peor y rinden menos en la escuela

Las personas criadas en los 80 y 90 atravesaron transformaciones profundas: cambios tecnológicos, crisis económicas y nuevas formas de vincularse con el trabajo y el consumo. Estas experiencias moldearon sus valores y su forma de interpretar el éxito.

A diferencia de generaciones anteriores, estas cohortes comenzaron a cuestionar la idea de que el éxito se mide solo en términos materiales. El agotamiento mental empezó a ocupar un lugar central en la conversación cotidiana.

Este cambio no fue inmediato, sino progresivo, acompañado por nuevas formas de entender la salud emocional.

El giro hacia el bienestar emocional

Según la psicología, estas generaciones fueron las primeras en identificar el impacto del agotamiento mental antes de alcanzar ciertos objetivos tradicionales. Esto no implica debilidad, sino una mayor conciencia sobre los límites personales.

El concepto de burnout, reconocido por la Organización Mundial de la Salud, comenzó a instalarse con fuerza en estos grupos, que vivieron el estrés laboral de manera más visible.

Investigaciones de la Universidad de Stanford sobre bienestar laboral indican que quienes reconocen el agotamiento a tiempo toman decisiones más saludables, incluso si eso implica postergar logros materiales.

image

Lo que explica la psicología sobre este cambio de prioridades

La psicología sostiene que las prioridades evolucionan según el contexto social y cultural. En este caso, la exposición a crisis y a cambios acelerados llevó a estas generaciones a desarrollar mayor sensibilidad hacia el bienestar emocional.

Además, el acceso a información sobre salud mental permitió identificar síntomas que antes eran ignorados o naturalizados. Esto impulsó un cambio en la forma de tomar decisiones.

Estudios de la Universidad de Harvard sobre desarrollo adulto destacan que el bienestar emocional es un predictor más sólido de calidad de vida que el éxito económico.

En definitiva, según la psicología, quienes crecieron en los 80 y 90 no son más débiles, sino más conscientes. Su capacidad para priorizar la salud mental representa una evolución en la forma de entender el éxito y la vida en general.