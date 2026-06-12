Según la psicología, las personas que crecieron entre 1960 y 1970 desarrollaron una resiliencia única ante la frustración

El sistema nervioso se adapta en la infancia a la cantidad de estímulos externos, permitiendo que quienes crecieron sin móviles procesen mejor la quietud.

Las personas que crecieron en esta época cuentan con una ventaja que nuevas generaciones no tienen, según la psicología.

La psicología ha determinado que las personas de entre 55 y 75 años poseen una mayor tolerancia al silencio en comparación con las generaciones actuales. Este fenómeno no responde únicamente a una preferencia individual, sino a la configuración de un cerebro que se desarrolló en un entorno analógico, libre de la saturación de estímulos digitales constantes.

La brecha generacional en el uso de la tecnología es evidente, pero su impacto en la percepción sensorial es profundo. Mientras que los jóvenes suelen buscar llenar cada vacío con notificaciones o música, las personas nacidas entre 1950 y 1970 integran la calma como una parte natural de su rutina diaria. Esta diferencia marca la forma en que cada grupo entiende el descanso y la interacción con su entorno.

image ¿Por qué el sistema nervioso se adapta mejor al silencio sin estímulos digitales? Los expertos señalan que el cerebro aprende durante los primeros años de vida qué niveles de ruido considera normales. Quienes crecieron en entornos menos saturados construyeron un sistema nervioso capaz de procesar la ausencia de sonido como un estado de bienestar. Para ellos, estar en silencio no significa que falte algo, sino que la mente tiene la oportunidad de organizar pensamientos.

Por el contrario, las generaciones posteriores han desarrollado una dependencia a la recompensa inmediata. El flujo constante de información en redes sociales mantiene al cerebro en un estado de alerta permanente. Cuando ese ruido cesa, aparece una sensación de incomodidad o vacío. Esta respuesta aprendida dificulta que los más jóvenes disfruten de momentos de baja estimulación sin sentir la urgencia de revisar un dispositivo.

image ¿Qué beneficios tiene el silencio voluntario para la salud mental? La ciencia confirma que el silencio voluntario favorece procesos críticos como la memoria, la concentración y la regulación emocional. Reducir la exposición al ruido ambiental ayuda a disminuir los niveles de estrés y fomenta la creatividad. En un contexto donde la salud mental es una prioridad, la capacidad de desconectarse se ha vuelto una herramienta estratégica.

Recuperar la calma no es un regreso al pasado, sino una necesidad para equilibrar el ritmo de vida actual. La generación que creció sin notificaciones ofrece un recordatorio valioso: la tranquilidad también comunica y el bienestar emocional depende, en gran medida, de saber habitar los momentos donde no ocurre nada.