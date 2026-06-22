Cambio en las escuelas: el Gobierno eliminó por decreto dos materias obligatorias

El Decreto 436/2025 volvió a generar dudas sobre dos contenidos trabajados en las escuelas argentinas. Sin embargo, la medida no eliminó dos materias completas: retiró una responsabilidad del Ejecutivo nacional sobre la jornada Educar en Igualdad y suprimió el Observatorio de Educación Vial, que nunca había entrado en funcionamiento.

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El cambio fue formalizado mediante el Decreto 436/2025 , publicado en el Boletín Oficial. La norma derogó el artículo 3° de la Ley 27.234 y los artículos 5° y 6° de la Ley 27.214.

El decreto impacta sobre dos ejes que estaban regulados por leyes nacionales: la jornada anual “Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género” y obligaciones vinculadas a la educación vial en las escuelas.

En términos prácticos, no significa que todos los colegios del país deban dejar de trabajar estos temas. El cambio central es que esas obligaciones dejan de estar organizadas como una exigencia nacional en los términos que marcaban esas leyes.

En los considerandos del decreto, el Ejecutivo sostuvo que los servicios educativos fueron transferidos a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por eso, argumentó que no correspondía mantener determinadas responsabilidades en manos del Estado nacional.

La norma también menciona una búsqueda de eficiencia administrativa, reducción de estructuras y eliminación de superposiciones. En el caso de educación vial, el decreto alude al Observatorio de Educación Vial y a la existencia del Consejo Federal de Seguridad Vial.

El impacto provincial

La derogación de estas obligaciones nacionales no significa que los contenidos desaparezcan automáticamente de todas las escuelas. Cada provincia conserva competencias para definir parte de su política educativa y puede mantener jornadas, actividades o programas propios sobre educación vial, convivencia y prevención de la violencia de género. Por eso, el efecto concreto dependerá de lo que resuelva cada jurisdicción, incluida Mendoza.

Qué cambia para las familias antes del receso invernal

El calendario escolar 2026 marca que el receso de invierno comenzará en fechas distintas según la provincia. Algunas jurisdicciones, como Córdoba, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe, tendrán vacaciones del 6 al 17 de julio.

Otras provincias iniciarán el descanso el 13 de julio, mientras que Buenos Aires, CABA, Chaco y Santiago del Estero figuran con receso del 20 al 31 de julio. En ese contexto, la medida puede aparecer en la agenda escolar porque se acerca el cierre de la primera parte del año.