9 de junio de 2026 - 11:50

Qué significa preferir quedarse en casa en lugar de salir con amigos, según la psicología

Estudios de psicología cognitiva demuestran que el uso excesivo de pantallas altera la necesidad cerebral de contacto físico, favoreciendo un aislamiento involuntario.

¿Preferís pasar la tarde en casa que salir con tus amigos? Esto dice la psicología.&nbsp;

¿Preferís pasar la tarde en casa que salir con tus amigos? Esto dice la psicología. 

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Por Sofía Serelli

Elegir quedarse en casa en lugar de salir con amigos no siempre es síntoma de tristeza o aislamiento. Para la psicología, esta conducta puede ser una herramienta de bienestar emocional que permite recargar energía, especialmente en personalidades introvertidas. Entender este deseo ayuda a diferenciar entre una necesidad de autoconocimiento y señales de alerta.

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Para la psicología, elegir el sillón antes que una reunión social no es una conducta negativa por definición. Es, en muchos casos, una búsqueda de equilibrio interior. Los introvertidos, por ejemplo, recargan pilas en la soledad y terminan drenados tras interacciones sociales intensas. Este tiempo permite revisar decisiones importantes o simplemente procesar etapas de cambio como mudanzas o nuevos empleos.

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El fenómeno de la selección afectiva y el alivio al cancelar planes

La desconexión emocional con el entorno es otro factor determinante. No siempre se trata de falta de ganas de socializar, sino de que los intereses ya no coinciden con los del grupo habitual. Los especialistas explican que las personas buscan sentido en sus vínculos y se alejan naturalmente del entretenimiento superficial. A este proceso se lo conoce como selección afectiva, donde elegimos inconscientemente con quién invertir nuestro tiempo según nuevas necesidades.

Un indicador claro de la salud de un vínculo es la reacción ante un plan fallido. Si al cancelar un compromiso sentís un alivio inmediato, puede ser una señal de que ya no te sentís cómodo en esa relación específica. Sin embargo, la psicología advierte que si la ruptura con el círculo social es repentina o viene acompañada de tristeza constante, podría tratarse de una depresión enmascarada que requiere atención profesional.

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El impacto de la tecnología y las pantallas en las relaciones sociales

El impacto de la tecnología es hoy un factor que distorsiona estos deseos. La conexión constante a través de pantallas genera una ilusión de cercanía que, en realidad, reduce la profundidad de los vínculos. Estudios de psicología cognitiva revelan que cuanto más tiempo pasamos online, menos necesidad sentimos de contacto físico, ya que el cerebro se habitúa a estímulos digitales rápidos y menos demandantes que un encuentro real.

Lo fundamental es aprender a escucharse. Si el aislamiento nace de una necesidad genuina de descanso o introspección, es una elección saludable. Si la soledad duele o se vuelve crónica, lo mejor es comunicarlo. Un mensaje simple aclarando que necesitás espacio personal ayuda a mantener intactos los vínculos valiosos, porque los verdaderos amigos comprenden estas etapas.

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