Construirán un túnel de 14 km debajo de la Cordillera de los Andes: el plan es conectar Argentina y Chile los 365 días del año

Una infraestructura pensada para romper con la dependencia estival: el proyecto habilitará un paso seguro y operativo durante todo el año.

Así podría verse el túnel que conecte a Chile y Argentina bajo la Cordillera de los Andes.

Considerada la obra de ingeniería más ambiciosa de América Latina, la construcción del Túnel de Agua Negra busca transformar la conectividad binacional. Con 14 kilómetros de extensión a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, el proyecto garantizará la circulación permanente entre San Juan y Coquimbo, dejando atrás los bloqueos invernales.

Actualmente, el paso fronterizo de Agua Negra solo puede utilizarse durante la temporada estival debido a la acumulación de nieve y las condiciones extremas de la alta montaña. Esta limitación obliga a desviar el transporte de mercaderías hacia otros cruces que suelen estar saturados y se encuentran a distancias mucho mayores, encareciendo la logística regional y afectando la competitividad de las exportaciones.

Paso a paso hacia la integración: los avances y el respaldo político del proyecto Mario Schiavone, cónsul chileno en San Juan, ratificó recientemente que el proyecto se mantiene como una aspiración firme para ambas naciones a pesar de los desafíos geográficos. Mientras que en Chile ya se ejecutan tareas de pavimentación y mejora de accesos en zonas de alta complejidad, Argentina todavía no ha iniciado las excavaciones principales, aunque la voluntad política para avanzar permanece vigente.

La obra no solo beneficia al transporte general, sino que representa una oportunidad estratégica para las economías regionales. Sectores clave como la minería, la agricultura y las energías renovables podrán optimizar sus procesos logísticos de exportación. Además, se estima que la creación de miles de nuevos puestos de trabajo durante la fase de construcción y operación generará un impacto social positivo en todas las provincias involucradas.

Del Atlántico al Pacífico: un corredor estratégico para el comercio y el turismo El diseño técnico contempla un corredor bioceánico que integrará directamente a las provincias de Santa Fe, Córdoba, Catamarca, La Rioja y San Juan con los puertos chilenos del Pacífico. Esta red de infraestructura permitirá que los productos argentinos lleguen a los mercados de Asia con mayor velocidad y menores costos, fortaleciendo la integración regional y el desarrollo económico de los territorios que atraviesa la Cordillera de los Andes.