España: mató a un ingeniero argentino porque pensó que era el amante de su pareja y luego se suicidó

Un ingeniero argentino fue asesinado de 13 puñaladas en su vivienda en un lujoso barrio de Las Tablas, en la ciudad de Madrid ( España ), y el presunto asesino, quien sospechaba que su esposa lo engañaba con la víctima, se suicidó.

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El hombre ultimado fue Facundo Rico, de 37 años. Nacido en Argentina, tenía nacionalidad española y su residencia se ubicaba en el sexto piso del bloque E de una urbanización ubicada en el número 4 de la calle de Cirauqui.

Según medios españoles, el martes pasado efectivos de la Policía Nacional recibieron un llamado por un olor muy fuerte a un producto químico en la vivienda de Rico, por lo cual, asistieron al lugar, lo hallaron en suelo de la cocina y tenía 13 puñaladas en el abdomen, la espalda y el omóplato.

El ingeniero argentino vivía en España desde hacía más de una década , antes de asentarse en Madrid había vivido en la comunidad autónoma de Extremadura y, según contó el portero del edificio donde se alojaba, estaba en la casa donde fue encontrado desde hacía tres o cuatro años.

Además, el hombre indicó que Rico trabajaba como ingeniero experto en energías renovables y alquilaba la vivienda y, como viajaba mucho, no era muy conocido por los vecinos.

De acuerdo con El Mundo, el argentino había cursado dos másteres y recibido un doctorado en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) sobre la optimización de la limpieza de plantas fotovoltaicas, que era su principal campo de especialización.

El caso ya fue cerrado por las autoridades locales, tras descubrir que el presunto agresor, Alberto J., un ingeniero español de 65 años, se quitó la vida menos de 24 horas después del crimen de Rico.

Un crimen por obsesión y un suicidio

El asesino entró en la casa del ingeniero argentino alrededor de las 10 de la mañana.

Fuentes cercanas al caso aseguraron al medio español que la esposa de Rico quería separarse del presunto homicida, quien había investigado si había una tercera persona hasta obsesionarse con Rico que es quien iba con ella al gimnasio.

Ambos hombres mantuvieron un enfrentamiento que acabó con Alberto asestando 13 puñaladas a Facundo en su cocina, tras lo cual, el sujeto se escapó y en medio de su huida se cruzó con el portero.

Momentos después, se subió a su vehículo y se fue hacia una vivienda de su propiedad en La Adrada, Ávila, donde se encontraba su esposa y, al día siguiente, luego de que la muerte de Rico ya se había conocido en los medios, Alberto se dirigió a una garganta de los alrededores del pueblo y se tiró.