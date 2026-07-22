No todo es rivalidad: el gesto de una española con su vecina argentina que conmovió en redes

A pesar de que pasaron días de la final de la Copa del Mundo 2026 , las polémicas, discusiones y comentarios negativos en contra de Argentina inundan las redes sociales provocando una grieta entre los hinchas argentinos y españoles.

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Sin embargo, en medio del conflicto, una argentina compartió el tierno gesto que tuvo su vecina española con ella y enterneció a todos en redes.

Micaela Fruchdman (@losviajesdemicaela) es una joven que vive en Málaga y comparte videos en sus redes sociales sobre su estadía en el país. Luego de la final entre Argentina y España , la tiktoker compartió un video de cómo vivió ese partido en suelo español.

En la publicación, se puede ver que la joven decoró la puerta de su departamento con la bandera argentina, mientras que su vecina de al lado llenó su entrada con objetos para alentar a la selección española .

Luego de la derrota de Argentina, la tiktoker mostró el tierno gesto que tuvo su vecina con ella:"Nos dejó un cartel en la puerta que decía: Os invitamos con un vino blanco malagueño a que brindeís por la segunda de España . Messi ha hecho historia, argentinos", mostró.

En su puerta, la joven se encontró con una bolsa de regalo que contenía un espumante, enviado por su vecina española. "Nos habrá visto que estábamos medio tristes que nos compró un vino. Es más linda", expresó la tiktoker con emoción.

Sin embargo, las sorpresas no terminaron allí, ya que minutos más tarde la mujer española les dejó otro papel pegado en el pasillo del edificio que decía: "Os mostramos nuestro respeto por cada uno de los jugadores que forman parte de vuestra albiceleste. ¡Que siga la pasión por el fútbol!"

Ante el tierno gesto de su vecina, la joven argentina decidió retribuirle y le regaló alfajores argentinos.

El video enterneció a todos en redes

La cordialidad y hermandad entre ambas mujeres no pasó desapercibida en redes y el video superó las 4 millones de reproducciones en Instagram. Miles de usuarios expresaron su ternura por el gesto entre vecinas y destacaron el respeto y la amabilidad en medio de un clima de guerra.

"Lo más lindo que he visto en el internet desde la final"; "Esto si se aplaude! Y que se replique por todos lados!"; "La vecina dando cátedra de cómo se debe vivir el deporte", fueron algunos de los comentarios que se leyeron.