Le pidió casamiento a su novia en medio de los festejos en el Obelisco, pero no terminó como esperaba

Eventos históricos y masivos, como los festejos por la Selección argentina , son elegidos por muchos para crear otros momentos inolvidables. Este fue el caso de un joven en Buenos Aires que se animó a pedirle casamiento a su novia en medio de la multitud.

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Sin embargo, la reacción de la mujer no fue la esperada y generó una situación confusa que rápidamente se viralizó en redes sociales.

El video fue compartido por la usuaria de TikTok @ta.rusa quien filmó el romántico momento en que el joven se arrodilló frente a su pareja y, a la vista de miles de hinchas de la albiceleste, extendió un anillo y le hizo una pregunta que emocionó a todos. " ¿Me harías el hombre más feliz del mundo?".

En ese momento, la mujer se mostró sorprendida y todos los espectadores esperaban que respondiera que sí, creando un momento único y romántico en pleno Obelisco . Sin embargo, su reacción no fue la esperada.

Según se observa en el video, la joven negó con la cabeza y su expresión de sorpresa cambió radicalmente . De pronto, se mostró molesta, le dijo a su novio un rotundo "no" y se fue corriendo entre la multitud.

El joven se mostró confudido por la reacción de su novia y decidió correr detrás de ella a la vista de todos. Algunos curiosos que se encontraban en el lugar se quedaron comentando la propuesta fallida.

Comentarios de apoyo al joven

El video superó las 100 mil reproducciones en TikTok y se llenó de comentarios de usuarios que expresaron su empatía por el joven.

"Espero que ese chico tenga amigos hoy, porque después de haber perdido la final y de esto va a ser difícil recuperarse"; "El lugar estaba bueno, mucha gente festejando, pero si era no, no hay más que hacer", fueron algunos de los comentarios que se leyeron.