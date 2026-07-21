21 de julio de 2026 - 20:25

Le pidió casamiento a su novia en medio de los festejos en el Obelisco, pero no terminó como esperaba

La propuesta fue filmada por una joven que se encontraba entre la multitud y rápidamente se hizo viral. En las redes, muchos usuarios respaldaron al protagonista de la escena.

Le pidió casamiento a su novia en medio de los festejos en el Obelisco, pero no terminó como esperaba

Le pidió casamiento a su novia en medio de los festejos en el Obelisco, pero no terminó como esperaba

Foto:

TikTok | @ta.rusa
Los Andes | Redacción Viral
Por Redacción Viral

Eventos históricos y masivos, como los festejos por la Selección argentina, son elegidos por muchos para crear otros momentos inolvidables. Este fue el caso de un joven en Buenos Aires que se animó a pedirle casamiento a su novia en medio de la multitud.

Leé además

Último Mundial con pelo: el desopilante video que expone el paso del tiempo en un grupo de amigos

Último Mundial con pelo: el desopilante video de un argentino que se hizo viral

Por Manuel Ferreyra
Una argentina que vive en Australia salió a buscar festejos tras el pase a la final del Mundial 

Vive en Australia y salió a buscar festejos argentinos tras el pase a la final del Mundial y se hizo viral

Por Manuel Ferreyra

El video fue compartido por la usuaria de TikTok @ta.rusa quien filmó el romántico momento en que el joven se arrodilló frente a su pareja y, a la vista de miles de hinchas de la albiceleste, extendió un anillo y le hizo una pregunta que emocionó a todos. "¿Me harías el hombre más feliz del mundo?".

En ese momento, la mujer se mostró sorprendida y todos los espectadores esperaban que respondiera que sí, creando un momento único y romántico en pleno Obelisco. Sin embargo, su reacción no fue la esperada.

Según se observa en el video, la joven negó con la cabeza y su expresión de sorpresa cambió radicalmente. De pronto, se mostró molesta, le dijo a su novio un rotundo "no" y se fue corriendo entre la multitud.

El joven se mostró confudido por la reacción de su novia y decidió correr detrás de ella a la vista de todos. Algunos curiosos que se encontraban en el lugar se quedaron comentando la propuesta fallida.

Comentarios de apoyo al joven

El video superó las 100 mil reproducciones en TikTok y se llenó de comentarios de usuarios que expresaron su empatía por el joven.

"Espero que ese chico tenga amigos hoy, porque después de haber perdido la final y de esto va a ser difícil recuperarse"; "El lugar estaba bueno, mucha gente festejando, pero si era no, no hay más que hacer", fueron algunos de los comentarios que se leyeron.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Un piloto hizo una broma de mal gusto durante un vuelo en plena final del Mundial 2026

"Ganó Argentina": la broma de un piloto español en pleno vuelo en la final del Mundial que desató polémica

Por Manuel Ferreyra
Una publicidad con una boa movilizó a vecinos, policías y la Justicia en Colegiales.

Dijo que su boa estaba desaparecida y aterró a todo un barrio porteño: la verdad detrás de un cartel viral

Por Redacción Viral
Los mejores memes tras el partido por el tercer puesto entre Francia e Inglaterra

La oleada de memes que dejó el partido entre Inglaterra y Francia por el tercer puesto del Mundial 2026

Por Manuel Ferreyra
El insólito reclamo de una clienta tras devolver dos productos de una farmacia: Me lo dijo la IA

El insólito reclamo de una clienta tras devolver dos productos de una farmacia: "Me lo dijo la IA"

Por Redacción Viral