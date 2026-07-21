Comparó a su novio con el Cuti Romero y los usuarios de TikTok fueron lapidarios: "Es el Cuti Orégano"

Una joven compartió un video en TikTok comparando a su pareja con el defensor de la Selección Argentina. La publicación acumuló más de 500 mil reproducciones y desató una catarata de comentarios.

Comparó a su novio con el Cuti Romero y los usuarios fueron lapidarios.

Una fanática de Cristian "Cuti" Romero se volvió viral en TikTok tras contar que, por su amor al jugador, terminó eligiendo un novio muy parecido al defensor de la Selección Argentina. Debido a su “semejanza”, el video hizo reír a miles de usuarios y desató una catarata de comentarios.

La publicación superó las 583 mil reproducciones y consiguió más de 40 mil "me gusta". El furor no quedó ahí: miles de usuarios inundaron la publicación con comentarios, memes y comparaciones que hicieron crecer todavía más la repercusión del posteo.

Video viral de TikTok: “Tiene un aire acondicionado” El video comienza con una recopilación de tomas del campeón del mundo en 2022 acompañadas por una música de tono seductor. Pero la verdadera sorpresa llega segundos después, cuando aparece el novio de la joven, quien tiene un llamativo parecido físico con el defensor.

Bromeando, sin tomarse en serio la situación, la propia autora del video le puso humor a la comparación. Sobre el video escribió: "Me gusta tanto el Cuti, que me elegí un novio parecido a él", y remató con una broma en la descripción: "Tiene un aire acondicionado".

Como suele ocurrir en estos casos, la creatividad apareció rápidamente en la caja de comentarios. Los usuarios inventaron apodos inspirados en la comparación entre ambos: "Cuti Orégano", "Tuki Romero", "Cuti Obrero" o "Limpieza de Cuty". Estos fueron los mensajes más likeados por los internautas.