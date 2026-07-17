17 de julio de 2026 - 15:15

Es profesor de arte, desafió a sus alumnos a recrear obras famosas y el resultado se volvió viral

Un docente compartió las imitaciones más originales de sus estudiantes y el video hizo reír a todos en TikTok.

Es profesor de arte, desafió a sus alumnos a recrear obras famosas y el resultado se volvió viral

Es profesor de arte, desafió a sus alumnos a recrear obras famosas y el resultado se volvió viral

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TikTok | @focaluna
Los Andes | Redacción Viral
Por Redacción Viral

La creatividad no tiene límites y eso fue lo que quiso demostrar un docente de arte al proponer un divertido desafío a su clase. Los alumnos debieron elegir alguna obra de arte reconocida e imitarla de la manera más original posible. El video se hizo viral en TikTok y desató una ola de comentarios.

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El tiktoker Sebastián Luna (@focaluna) decidió sorprender a sus estudiantes de segundo año de secundaria con una actividad diferente para que aprendan más sobre el arte de la pintura y la escultura. Es por eso que cada uno debió escoger alguna obra y recrearla. El docente mostró los resultados y explotaron las redes.

Algunos optaron por obras de Frida Kahlo, donde se maquillaron y utilizaron diferentes elementos caseros para el pelo y el vestuario.

Una de las imitaciones más llamativas fue la de un alumno que recreó el "Retrato de Marc de Villiers" del siglo XVIII del pintor francés Jacques-André-Joseph Aved. Para la performance, utilizó una bata de baño y rollos de papel higiénico en su cabeza, simulando el peinado característico de la época.

Otra joven deslumbró con su imitación al recrear al aire libre la escultura de "¡La Madre Patria Llama!", monumento histórico de Volgogrado, en Rusia. La joven se envolvió en una sábana blanca mientras sujetaba una espada (aparentemente de juguete) y mantenía el equilibrio en el techo de su casa.

Las ideas simples también sumaron puntos creativos, como fue el caso de un estudiante que recreó la clásica estatua de Aristóteles utilizando sólo un mantel blanco para simular la túnica y un palo negro para imitar la postura del filósofo.

Comentarios de elogios a las obras de los estudiantes

El video del tiktoker superó las 30 mil reproducciones y generó comentarios de todo tipo entre los usuarios. La mayoría se mostraron divertidos frente a los resultados de los alumnos y hubo quienes elogiaron al docente por su propuesta.

"Que lindo es ver profes que incentiven creativamente a sus alumnos"; "Hermosos, aprenden Historia del Arte mientras se divierten"; "Excelente propuesta. Y los alumnos son lo más", fueron algunos de los comentarios que se leyeron.

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