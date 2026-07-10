Viral: mostró cómo es su día viviendo con tobillera electrónica y generó polémica

Una joven de 23 años se hizo viral en TikTok al contar que lleva casi 5 meses detenida con prisión domiciliaria y tobillera electrónica. En sus videos, la joven cuenta su experiencia y cómo atraviesa esa situación, lo que generó una ola de comentarios en redes sociales.

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"Hoy cumplo 128 días con arresto domiciliario y les quiero contra un poco cómo son mis mañanas con una tobillera electrónica", comenzó diciendo Martina (@martinaottok) en uno de sus últimos videos publicados.

La tiktoker confesó que hace 10 meses que no sale a la calle y expresó que extraña vivir situaciones cotidianas, como ir al supermercado a comprar o salir con familiares o amigos a cumpleaños . Pero también, señaló que está "superagradecida de estar en mi casa" luego de pasar 6 meses detenida en un penal.

"Todo esto que me pasó me enseñó a valorar mucho más lo que tengo", contó la joven mientras mostraba imágenes de su día despertando, cambiándose de ropa y preparando su comida. "En un mes arranco la Universidad, asique ya les voy a ir contando cómo me va estudiando a distancia", contó al final de su video.

En otros de sus posteos, y tras la insistencia de usuarios en las redes, Martina contó resumidamente cómo fue que terminó con arresto domiciliario. "El año pasado, a mi me ofrecen un trabajo. Fue una persona a la que yo consideraba de confianza, era un amigo de mi expareja que era prestamista . Él me ofreció este trabajo donde tenía que hacer un simple trabajo administrativo de dos horas desde mi casa", relató.

En este contexto, la tiktoker contó que se encontraba terminando un curso de mandatario del automotor y cursaba cuarto año de la carrera de arquitectura, por lo que aceptó el trabajo para tener un ingreso y aportar en la convivencia con su pareja.

La joven no dio muchos más detalles al respecto, sólo se limitó a decir que luego de dos meses de aceptar el trabajo, fue detenida y pasó 6 meses en un penal.

Los videos de la joven superaron el millón de visitas y desataron comentarios divididos, entre quienes dudaban de sus dichos y quienes la apoyaban para salir adelante.

"Mucha fuerza eres joven todo pasará. Por suerte ahora estas en tu casa"; "Todos nos quedamos con las ganas de saber cuál era el trabajo y por qué la detuvieron", fueron algunos de los comentarios que se leyeron.