Mostró una diminuta porción de tiramisú, dijo que "era muchísimo" y desató un debate en TikTok

La opinión de una joven sobre el tamaño de una porción de tiramisú generó una ola de reacciones en las redes sociales, donde miles de usuarios cuestionaron sus comentarios. "Es demasiado para mi".

En TikTok, las publicaciones más simples muchas veces terminan generando las polémicas más grandes. Eso ocurrió con el video de una joven, quien mostró la porción de un postre que iba a comer y su reacción generó una ola de comentarios en redes.

La tiktoker Flor La Locketta publica diferentes videos en sus redes sociales probando toda clase de platos, desde postres hasta comidas saladas. En uno de sus videos recientes, compartió que probaría una porción de tiramisú, mientras se encontraba en un local gastronómico. Lo que llamó la atención del público fue el reducido tamaño de la porción, que consistía en un pequeño cuadrado.

Embed - Tiramisú #tiramisu @florlalocketta Tiramisú #tiramisu sonido original - Flor La Locketta "Porción de tiramisú muy generosa. Es demasiado para mi. Yo voy a comer un pedacito nomás, porque esto es un montón", comentó la joven en su video. Luego, procedió a cortar la porción con un cuchillo y separar una rodaja que, a simple vista, parecía muy fina y pequeña. "Yo no se a quién se le ocurre hacer este tipo de porciones de tiramisú que es muchísimo", cerró.

El debate en redes sociales El video dura sólo 15 segundos y en pocas horas se viralizó en TikTok, superando el millón de visualizaciones. Usuarios en la red social dejaron todo tipo de comentarios, desatando un debate sobre el tamaño de la porción. "Es humor, no? porque no podes decir que es mucho"; "Suspiro de tiramisú mejor dicho"; "El hueco de mi muela tiene mas postre que eso", fueron algunos de los comentarios que se leyeron.

Tras la polémica, varios seguidores de Flor La Locketta aseguraron que se trata solamente de un video sarcástico de comedia. Además, no sería la primera vez que la joven comparte este tipo de contenidos, ya que existen varios videos similares en su cuenta de TikTok, donde muestra porciones muy pequeñas de comida y hace pensar al público que le parecen demasiado grandes.