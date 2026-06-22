TikTok ya tiene casi un 60% de contenido creado con Inteligencia Artificial

El panorama digital enfrenta una saturación sin precedentes de contenido genérico, donde según una investigación de la plataforma Kapwing publicada en junio de este año, el 59% de los primeros 500 videos que TikTok están generados con inteligencia artificial.

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Este tipo de videos entran en la categoría AI Slop, que define al contenido masivo, de baja calidad y producido con inteligencia artificial, cuyo único objetivo es capturar clics rápidos mediante el volumen en lugar de ofrecer valor real al espectador.

La magnitud de este fenómeno en TikTok es significativamente mayor que en otras redes sociales. Mientras que en la plataforma china casi seis de cada diez videos iniciales son automatizados, en YouTube Shorts esta cifra desciende al 21% , lo que significa que TikTok expone a sus nuevos usuarios a casi tres veces más contenido basura.

El análisis de más de 10.000 videos en 20 categorías distintas determinó que el AI slop no se distribuye de manera uniforme. Los sectores más afectados son aquellos que dependen de formatos fácilmente automatizables, como las voces en off y las imágenes ilustrativas.

La categoría infantil es la más crítica, con un 57,4% de contenido basura . Dentro de esta, etiquetas como #CartoonKids alcanzan un alarmante 97% de automatización .

Luego le siguen Ciencia y Educación con 35% de contenido IA y Salud e Historia, ambas rondan el 33% de prevalencia de contenido genérico.

Por el contrario, áreas que requieren una presencia humana física o creativa, como Fitness (1,6%), Música (1,5%) y Moda (1,3%), se mantienen casi en su totalidad creadas por personas.

Un riesgo para los menores

Expertos en salud han comenzado a dar la voz de alarma sobre el impacto de estas piezas repetitivas y de baja calidad en los usuarios más jóvenes, advirtiendo que este tipo de contenido es muy arriesgado para el cerebro en desarrollo, dado que cada experiencia digital en edades tempranas influye en la creación de millones de nuevas conexiones neuronales.

A pesar de que en 2025 TikTok implementó herramientas para que los usuarios controlaran la presencia de IA en sus feeds, la investigación demuestra que el sistema de recomendaciones “Para Ti” prioriza este material antes incluso de que la red social pueda analizar los hábitos de consumo específicos del nuevo usuario.