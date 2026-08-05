Qué le pasó a Perez Hilton: autolesiones en vivo por TikTok, baño de sangre y rescate de urgencia

El periodista estadounidense Perez Hilton fue hospitalizado en Miami después de una transmisión en vivo de TikTok en la que aparecía todo ensangrentado y autolesionándose , lo que generó una fuerte alarma entre sus seguidores.

Quieren viajar de Francia a Marruecos en monopatín, pero podrían recibir fuertes multas por el desafío

Habla de libros en TikTok, le regalaron La Odisea y no conocía la obra: "¿Esta no es la película que salió?"

La Policía recibió múltiples llamados por el contenido de la transmisión y fueron a asistir este martes por la noche al periodista que quedó internado en un centro de salud mental. Luego, se supo que habría consumido varios medicamentos recetados.

La Policía asistió a la casa de Miamia del periodista luego de recibir varias llamadas por el vivo en TikTok.

De acuerdo con el reporte, la Oficina del Sheriff de Miami-Dade recibió varios llamados el martes por la noche que alertaban sobre el contenido del vivo en TikTok. Los paramédicos entraron a la propiedad, sacaron al hombre en camilla y lo llevaron en ambulancia .

Más tarde, las autoridades informaron que el famoso influencer y creador de contenido fue trasladado de manera segura a un centro médico de la zona , donde permanece bajo atención profesional.

Si bien las imágenes de la transmisión de Perez Hilton cubierto de sangre se encuentran en las redes sociales, no serán reproducidas dado su contenido gráfico.

El comunicado del equipo de Perez Hilton

Los managers de Perez Hilton también emitieron un comunicado.

Sus representantes, Dante Rusciolelli y Rebekah Kochan, señalaron que aún no habían podido establecer contacto directo con él y remarcaron que la principal preocupación es su estado de salud y el bienestar de su familia. Además, pidieron respeto por su privacidad hasta contar con información confirmada.

Los managers de Perez Hilton también emitieron un comunicado. gentileza

El antecedente médico que había preocupado antes del video

La transmisión en vivo ocurrió pocos meses después de otro delicado problema de salud que atravesó Hilton.

A comienzos de 2026, el periodista contó en un video publicado en Instagram que permaneció tres semanas internado a raíz de un cuadro gripal que derivó en una serie de complicaciones severas.

BREAKING: Hollywood blogger Perez Hilton announced that he had an encounter with God 3 weeks after her was hospitalized.



Hilton: ”God presented himself to me”



pic.twitter.com/xMAlHrKbpY — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) March 24, 2026

Según explicó, la enfermedad evolucionó hasta provocarle una úlcera, una perforación y posteriormente un cuadro de sepsis, lo que obligó a una prolongada hospitalización y a un tratamiento intensivo.

Tras recibir el alta médica, Hilton habló públicamente sobre el impacto que tuvo esa experiencia en su vida. “Fue real y me cambió la vida. Estoy muy agradecido”, expresó al referirse a su recuperación.

Quién es Perez Hilton

Perez Hilton alcanzó notoriedad internacional a comienzos de los 2000 gracias a un exitoso blog de chismes de celebridades, conocido por su tono provocador y sin filtros.

Con el paso de los años, el periodista aseguró públicamente que buscó alejarse de ese estilo y reconstruir su imagen dentro de la industria del entretenimiento.