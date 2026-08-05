Luisana Lopilato mostró las primeras imágenes de "Pepita, la Pistolera": cuándo se estrena en cines

Luisana Lopilato presentó el primer adelanto oficial de "Pepita, la pistolera" , la película inspirada en la vida de Margarita Di Tullio , una de las figuras criminales más conocidas y polémicas de la Argentina de los años 80 .

Las imágenes revelan a la actriz completamente transformada para interpretar a la mujer que marcó una época en Mar del Plata. Ahora su historia llegará a los cines.

La producción, dirigida por Lucía Puenzo (Wakolda, La caída), se filmó en Mar del Plata durante 2025 y ya inició su campaña de promoción de cara a su estreno en cines.

Lopilato también participa como productora y contó en distintas entrevistas que llevaba años intentando llevar esta historia al cine.

El trailer muestra a Lopilato en escenas de tensión donde, por primera vez, a una mujer argentina como centro de una actividad tradicionalmente manejada por hombres: un cabaret llamado “Neisis” y el trabajo sexual.

La historia sigue a Margarita Di Tullio, luego conocida como "Pepita, la pistolera", en un contexto atravesado por la violencia; mientras intenta mantener una vida normal junto a las mujeres que trabajan para ella.

Además de Lopilato, el elenco incluye a Claudio Tolcachir, Alberto Ajaka, Charo López, Marcelo Subiotto, Esteban Bigliardi, Gustavo Bassani y Camila Peralta.

Quién fue Margarita Di Tullio, la verdadera Pepita

La película está basada en hechos reales. Di Tullio saltó a la fama el 20 de agosto de 1985, cuando mató con un revólver calibre 38 a tres hombres que ingresaron a su casa y amenazaron a su familia.

Luisana Lopilato como Margarita Di Tullio gentileza

Aunque inicialmente se habló de un robo, con el tiempo surgieron versiones que apuntaban a un posible ajuste de cuentas. El caso llegó a la Justicia como un triple homicidio, pero finalmente se determinó que había actuado en legítima defensa, por lo que recuperó la libertad. Ese episodio convirtió a Di Tullio en una de las mujeres más famosas y controvertidas del país.

Cuándo se estrena "Pepita, la pistolera"

La película llegará a las salas argentinas el 3 de septiembre de 2026. El lanzamiento fue confirmado junto con el primer teaser oficial difundido por Buena Vista International Latinoamérica.