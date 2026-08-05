Luisana Lopilato mostró las primeras imágenes de "Pepita, la Pistolera": cuándo se estrena en cines

Luisana Lopilato presentó el primer adelanto oficial de "Pepita, la pistolera", la película inspirada en la vida de Margarita Di Tullio, una de las figuras criminales más conocidas y polémicas de la Argentina de los años 80.
La película sigue la historia real de Margarita Di Tullio, presa en Mar del Plata, por un triple homicidio.
Luisana Lopilato presentó el primer adelanto oficial de "Pepita, la pistolera", la película inspirada en la vida de Margarita Di Tullio, una de las figuras criminales más conocidas y polémicas de la Argentina de los años 80.
Las imágenes revelan a la actriz completamente transformada para interpretar a la mujer que marcó una época en Mar del Plata. Ahora su historia llegará a los cines.
La producción, dirigida por Lucía Puenzo (Wakolda, La caída), se filmó en Mar del Plata durante 2025 y ya inició su campaña de promoción de cara a su estreno en cines.
Lopilato también participa como productora y contó en distintas entrevistas que llevaba años intentando llevar esta historia al cine.
El trailer muestra a Lopilato en escenas de tensión donde, por primera vez, a una mujer argentina como centro de una actividad tradicionalmente manejada por hombres: un cabaret llamado “Neisis” y el trabajo sexual.
La historia sigue a Margarita Di Tullio, luego conocida como "Pepita, la pistolera", en un contexto atravesado por la violencia; mientras intenta mantener una vida normal junto a las mujeres que trabajan para ella.
Además de Lopilato, el elenco incluye a Claudio Tolcachir, Alberto Ajaka, Charo López, Marcelo Subiotto, Esteban Bigliardi, Gustavo Bassani y Camila Peralta.
La película está basada en hechos reales. Di Tullio saltó a la fama el 20 de agosto de 1985, cuando mató con un revólver calibre 38 a tres hombres que ingresaron a su casa y amenazaron a su familia.
Aunque inicialmente se habló de un robo, con el tiempo surgieron versiones que apuntaban a un posible ajuste de cuentas. El caso llegó a la Justicia como un triple homicidio, pero finalmente se determinó que había actuado en legítima defensa, por lo que recuperó la libertad. Ese episodio convirtió a Di Tullio en una de las mujeres más famosas y controvertidas del país.
La película llegará a las salas argentinas el 3 de septiembre de 2026. El lanzamiento fue confirmado junto con el primer teaser oficial difundido por Buena Vista International Latinoamérica.