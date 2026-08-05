5 de agosto de 2026 - 10:51

Luisana Lopilato mostró las primeras imágenes de "Pepita, la Pistolera": cuándo se estrena en cines

La película sigue la historia real de Margarita Di Tullio, presa en Mar del Plata, por un triple homicidio.

Las primeras imágenes de Luisana Lopilato en Pepita, la Pistolera: cuándo se estrena en cines

Las primeras imágenes de Luisana Lopilato en "Pepita, la Pistolera": cuándo se estrena en cines

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Los Andes | Redacción Espectáculos
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Las imágenes revelan a la actriz completamente transformada para interpretar a la mujer que marcó una época en Mar del Plata. Ahora su historia llegará a los cines.

La producción, dirigida por Lucía Puenzo (Wakolda, La caída), se filmó en Mar del Plata durante 2025 y ya inició su campaña de promoción de cara a su estreno en cines.

Lopilato también participa como productora y contó en distintas entrevistas que llevaba años intentando llevar esta historia al cine.

Luisana Lopilato y el elenco femenino de

Luisana Lopilato y el elenco femenino de "Pepita, la Pistolera".

El primer adelanto de Luisana Lopilato como Pepita

El trailer muestra a Lopilato en escenas de tensión donde, por primera vez, a una mujer argentina como centro de una actividad tradicionalmente manejada por hombres: un cabaret llamado “Neisis” y el trabajo sexual.

La historia sigue a Margarita Di Tullio, luego conocida como "Pepita, la pistolera", en un contexto atravesado por la violencia; mientras intenta mantener una vida normal junto a las mujeres que trabajan para ella.

Además de Lopilato, el elenco incluye a Claudio Tolcachir, Alberto Ajaka, Charo López, Marcelo Subiotto, Esteban Bigliardi, Gustavo Bassani y Camila Peralta.

Quién fue Margarita Di Tullio, la verdadera Pepita

La película está basada en hechos reales. Di Tullio saltó a la fama el 20 de agosto de 1985, cuando mató con un revólver calibre 38 a tres hombres que ingresaron a su casa y amenazaron a su familia.

Luisana Lopilato como Margarita Di Tullio

Luisana Lopilato como Margarita Di Tullio

Aunque inicialmente se habló de un robo, con el tiempo surgieron versiones que apuntaban a un posible ajuste de cuentas. El caso llegó a la Justicia como un triple homicidio, pero finalmente se determinó que había actuado en legítima defensa, por lo que recuperó la libertad. Ese episodio convirtió a Di Tullio en una de las mujeres más famosas y controvertidas del país.

Cuándo se estrena "Pepita, la pistolera"

La película llegará a las salas argentinas el 3 de septiembre de 2026. El lanzamiento fue confirmado junto con el primer teaser oficial difundido por Buena Vista International Latinoamérica.

"Pepita, la Pistolera" llega a los cines en septiembre.

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