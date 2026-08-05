Antonela Roccuzzo respaldó a Georgina Rodríguez tras las críticas por su físico: "Amo mis curvas"

Georgina Rodríguez cuestionó la invención de los estándares de éxito físico mientras Antonela Roccuzzo validó su mensaje con un gesto público de sororidad.

Antonela Roccuzzo intervino públicamente para apoyar a Georgina Rodríguez luego de que la modelo compartiera una profunda reflexión sobre el acoso que sufre por su imagen corporal. A través de un comentario en redes sociales, la rosarina respaldó las palabras de Rodríguez, quien denunció la crueldad de los comentarios negativos recibidos durante sus vacaciones.

Georgina Rodríguez utilizó su cuenta de Instagram para expresar la frustración que le generan las críticas constantes sobre su peso y su figura. “Mi cuerpo cambiará, como cambia el de todas las mujeres. Y espero que lo siga haciendo durante muchos años, porque eso significará que sigo viviendo”. La modelo enfatizó que el valor de una persona no puede depender de la opinión de desconocidos.

La sororidad frente a la rivalidad deportiva en redes sociales La publicación surgió tras la difusión de fotografías de sus vacaciones en un barco, donde diversos usuarios cuestionaron su estado físico actual. Rodríguez admitió que estos mensajes afectaron su salud mental y la llevaron a conversar sobre el estándar de belleza con su pareja, Cristiano Ronaldo. El futbolista desestimó las críticas asegurando: “Tú no vives de tu imagen. Tú vives de lo que eres”.

El respaldo de Antonela Roccuzzo se manifestó mediante emojis de aplausos, un gesto que captó la atención de los seguidores debido a la histórica competencia futbolística entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Este cruce de mensajes no es un hecho aislado, sino que refuerza una tendencia de apoyo mutuo entre ambas mujeres en el entorno digital, desafiando las narrativas de enfrentamiento.

¿Por qué Georgina Rodríguez defendió sus curvas? Rodríguez cuestionó abiertamente quién decide cuál es el cuerpo correcto o si la felicidad está ligada necesariamente a una talla específica. "Amo mis curvas. Amo la libertad de vivir en el cuerpo que elijo". Según su testimonio, el entrenamiento físico que realiza diariamente no tiene como objetivo adelgazar, sino buscar bienestar, paz mental y disciplina personal.