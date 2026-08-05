5 de agosto de 2026 - 13:50

La AFA definió la fecha y sede de la final del Torneo Clausura 2026: estadio moderno y capacidad para ambas hinchadas

La final se disputará el 12 de diciembre, adelantándose un día respecto al calendario del año pasado para coronar al nuevo monarca del certamen nacional.

Estadio Diego Armando Maradona de La Plata.

Estadio Diego Armando Maradona de La Plata.

Foto:

Por Francisco Moreno

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) aprobó este miércoles que el Estadio Diego Armando Maradona de La Plata sea la sede oficial de la final del Torneo Clausura 2026. El encuentro decisivo quedó programado para el próximo 12 de diciembre, un día antes de la fecha en que se definió el certamen durante la temporada anterior.

Leé además

Investigación en EE.UU. por presunta corrupción en la AFA: un testigo negocia inmunidad.

Investigación en EE.UU. por presunta corrupción en la AFA: un testigo negocia inmunidad antes de declarar

Por Redacción Política
El cronograma del Torneo Clausura de la AFA.

AFA confirmó el cronograma de agosto: días y horarios para las próximas cuatro fechas del Clausura

Por Francisco Moreno

El antiguamente denominado Estadio Único de La Plata fue el escenario elegido por las autoridades para albergar el cierre del campeonato nacional. El anuncio oficial se realizó en la previa de la disputa de dos encuentros postergados correspondientes a la segunda fecha del actual torneo clausura.

La designación ratifica a la capital bonaerense como el epicentro de la definición del fútbol nacional. Esta resolución permite que la organización comience las gestiones logísticas necesarias para un evento de esta magnitud dentro de la infraestructura deportiva de la provincia de Buenos Aires.

Detalles de la sede y el calendario de la definición nacional

El Estadio Diego Armando Maradona recibirá el partido decisivo en una fecha que busca ajustar los tiempos de la competencia local. Según los registros oficiales de AFA, la final del 12 de diciembre se jugará exactamente veinticuatro horas antes en comparación con la edición del año pasado.

En paralelo, el mercado de pases y los movimientos de entrenadores continúan activos en la Primera División. Martín Palermo fue confirmado como el nuevo director técnico de Platense, sumando expectativa a la actualidad de los equipos que buscan llegar a la instancia decisiva en La Plata. La agenda del torneo sigue con enfrentamientos de alto impacto que definen posiciones, como el duelo entre Boca Juniors y Estudiantes.

La infraestructura del recinto platense, reconocido por su diseño moderno, recibirá a las dos parcialidades en diciembre bajo estrictos protocolos de seguridad. El certamen entra así en su etapa de definiciones logísticas, con el foco puesto en el espectáculo en la ciudad de las diagonales que coronará al próximo monarca del fútbol argentino. El estadio se prepara para su jornada más relevante del calendario deportivo actual, mientras la noticia se mantiene en desarrollo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Los integrantes de la Selección Argentina de fútbol ya piensan en futuros rivales para amistosos de primer nivel

Tras el Mundial, la Selección Argentina enfrentará su primer desafío y juega un amistoso "en casa"

Mathew Collins, hijo de Phil Collins, está construyendo su carrera en el deporte. 

Quién es Mathew, el hijo de Phil Collins que dejó la música y busca triunfar en un histórico campeón alemán

Por Francisco Moreno
Claudio Chiqui Tapia, presidente de la AFA

No se presentó el testigo y la Justicia de EE.UU. definirá más adelante si abre una causa contra Tapia y Toviggino

Las Malvinas son Argentinas: el festejo emocionante de los jugadores Albicelestes que está siendo investigado por la FIFA.

La FIFA abrió un expediente contra la Selección por la bandera de Malvinas y los incidentes en la final