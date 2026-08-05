La AFA definió la fecha y sede de la final del Torneo Clausura 2026: estadio moderno y capacidad para ambas hinchadas

La final se disputará el 12 de diciembre, adelantándose un día respecto al calendario del año pasado para coronar al nuevo monarca del certamen nacional.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) aprobó este miércoles que el Estadio Diego Armando Maradona de La Plata sea la sede oficial de la final del Torneo Clausura 2026. El encuentro decisivo quedó programado para el próximo 12 de diciembre, un día antes de la fecha en que se definió el certamen durante la temporada anterior.

El antiguamente denominado Estadio Único de La Plata fue el escenario elegido por las autoridades para albergar el cierre del campeonato nacional. El anuncio oficial se realizó en la previa de la disputa de dos encuentros postergados correspondientes a la segunda fecha del actual torneo clausura.

La designación ratifica a la capital bonaerense como el epicentro de la definición del fútbol nacional. Esta resolución permite que la organización comience las gestiones logísticas necesarias para un evento de esta magnitud dentro de la infraestructura deportiva de la provincia de Buenos Aires.

Detalles de la sede y el calendario de la definición nacional El Estadio Diego Armando Maradona recibirá el partido decisivo en una fecha que busca ajustar los tiempos de la competencia local. Según los registros oficiales de AFA, la final del 12 de diciembre se jugará exactamente veinticuatro horas antes en comparación con la edición del año pasado.

En paralelo, el mercado de pases y los movimientos de entrenadores continúan activos en la Primera División. Martín Palermo fue confirmado como el nuevo director técnico de Platense, sumando expectativa a la actualidad de los equipos que buscan llegar a la instancia decisiva en La Plata. La agenda del torneo sigue con enfrentamientos de alto impacto que definen posiciones, como el duelo entre Boca Juniors y Estudiantes.

La infraestructura del recinto platense, reconocido por su diseño moderno, recibirá a las dos parcialidades en diciembre bajo estrictos protocolos de seguridad. El certamen entra así en su etapa de definiciones logísticas, con el foco puesto en el espectáculo en la ciudad de las diagonales que coronará al próximo monarca del fútbol argentino. El estadio se prepara para su jornada más relevante del calendario deportivo actual, mientras la noticia se mantiene en desarrollo.