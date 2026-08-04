4 de agosto de 2026 - 19:12

Boca va por la recuperación ante Estudiantes de La Plata: horario, transmisión en vivo, formaciones

El Xeneize juega ante el Pincha este miércoles desde las 19 horas por el Clausura de la Liga Profesional. Será en el Tomás Adolfo Ducó, de Huracán.

Boca va por la recuperación ante Estudiantes de La Plata

Boca va por la recuperación ante Estudiantes de La Plata

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Boca Juniors enfrenta a Estudiantes de la Plata en el marco de la fecha 2 del Clausura de la Liga Profesional. El duelo será este miércoles desde las 19 horas en el estadio de Huracán de Parque Patricios, el Tomás Adolfo Ducó. Allí, el Xeneize hará de local bajo el arbitraje de Nazareno Arasa.

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El Xeneize necesita levantar cabeza de manera urgente. Es cierto que viene de clasificar en la Copa Sudamericana ante O'Higgins, y que se prepara para disputar los octavos de final ante Recoleta FC. Sin embargo, también es real que en el plano local está de mal en peor. Viene de empatar 2 a 2 ante Newell's, después de haber sido goleado 3 a 0 por el Deportivo Riestra. Por eso, es imperioso un triunfo ante el Pincha.

Boca jugó un buen primer tiempo pero se durmió en el segundo y rescató un punto ante Newell's sobre el final del partido.

Boca jugó un buen primer tiempo pero se durmió en el segundo y rescató un punto ante Newell's sobre el final del partido.

En lo deportivo, el entrenador Rodolfo Arruabarrena intentará darle continuidad a la base de futbolistas que vienen actuando en los últimos partidos. Por eso, mantendrá desde el inicio a jugadores importantes como Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, y Tomás Aranda. En cuanto a los cambios, podría darse la salida de Miguel Merentiel y la presencia de Milton Giménez.

Estudiantes de La Plata está en otra situación. Venció categóricamente 3 a 0 a Defensa y Justicia el pasado fin de semana, y empieza a pensar en el choque de octavos de final de la Copa Libertadores de América ante Universidad Católica. Su presente bajo la conducción del Cacique Medina genera ilusión en sus hinchas, por lo que una victoria ante el Xeneize serviría como combustible para lo que viene.

Probables formaciones de Boca - Estudiantes de la Plata:

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Malcom Braida; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Milton Giménez y Tomás Aranda. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Tomás Palacios o Ramiro Funes Mori, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Gabriel Neves o Alexis Castro, Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios, Fabricio Pérez y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Datos del partido:

Estadio: Tomás Adolfo Ducó (local Boca)

Árbitro: Nazareno Arasa

Hora: 19

TV: TNT Sports

Minuto a minuto y estadísticas de Boca - Estudiantes de la Plata:

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