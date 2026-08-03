Boca frenó la búsqueda de un centrodelantero hasta aguardar la evolución de Bareiro

El Xeneize detuvo la contratación de un delantero hasta tener noticias sobre la recuperación de Adam Bareiro, quien analiza someterse a una operación

Boca decidió pausar la búsqueda de un centrodelantero hasta conocer durante esta semana el resultado de las evaluaciones médicas de Adam Bareiro, quien padece una lesión lumbar y deberá definir si continúa con un tratamiento conservador o se somete a una intervención quirúrgica. La determinación de la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme dependerá directamente del tiempo que demande la recuperación del atacante paraguayo.

El jugador paraguayo fue sometido a un bloqueo por una hernia de disco y permanece bajo observación. Si el procedimiento ofrece el resultado esperado, podría necesitar alrededor de tres semanas de reacondicionamiento antes de volver a jugar.

El futuro de Adam Bareiro en el club En ese escenario, Boca no incorporaría a otro delantero y afrontaría los próximos compromisos con las alternativas que actualmente tiene Rodolfo Arruabarrena dentro del plantel.

La situación cambiará si los estudios determinan que Bareiro debe pasar por el quirófano, ya que una operación podría dejarlo afuera durante al menos tres meses. En ese caso, Boca volvería a buscar con urgencia un centrodelantero antes del cierre del mercado.

¿Qué delanteros interesaron a Boca? Durante las últimas semanas, Boca realizó averiguaciones por David Romero, Luciano Gondou y Lucas Passerini, aunque ninguna negociación consiguió avanzar. También fueron ofrecidos Mauro Icardi, Alex Arce, Pablo Vegetti, Ezequiel Ávila, Tomás Molina, Guido Carrillo, Ignacio Russo y Gabriel Ávalos.