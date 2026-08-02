AFA confirmó el cronograma de agosto: días y horarios para las próximas cuatro fechas del Clausura

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializó este domingo la programación de las fechas 4, 5, 6 y 7 del Torneo Clausura 2026. El calendario abarca la totalidad del mes de agosto e incluye clásicos de alta relevancia, estableciendo días y horarios definitivos mientras los equipos gestionan su participación en competencias internacionales simultáneas.
La actividad se intensificará con la disputa de los octavos de final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Instituciones como River, Boca, Rosario Central, Estudiantes de La Plata, Tigre, Platense e Independiente Rivadavia enfrentarán una carga de partidos que incluye también cruces de la Copa Argentina, conformando un calendario extenso para el octavo mes del año.
Entre las novedades logísticas de las jornadas venideras, destaca que Boca Juniors ejercerá su localía en el estadio de Huracán debido al mal estado del terreno de juego en La Bombonera. El cronograma estipula el cruce entre San Lorenzo y Huracán para el segundo fin de semana del mes y una fecha interzonal completa a partir del viernes 21.