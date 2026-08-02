2 de agosto de 2026 - 11:55

AFA confirmó el cronograma de agosto: días y horarios para las próximas cuatro fechas del Clausura

Siete equipos argentinos deberán afrontar un mes con agenda saturada por la superposición del torneo local, la Copa Argentina y las copas internacionales.

El cronograma del Torneo Clausura de la AFA.

El cronograma del Torneo Clausura de la AFA.

Foto:

Por Francisco Moreno

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializó este domingo la programación de las fechas 4, 5, 6 y 7 del Torneo Clausura 2026. El calendario abarca la totalidad del mes de agosto e incluye clásicos de alta relevancia, estableciendo días y horarios definitivos mientras los equipos gestionan su participación en competencias internacionales simultáneas.

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La actividad se intensificará con la disputa de los octavos de final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Instituciones como River, Boca, Rosario Central, Estudiantes de La Plata, Tigre, Platense e Independiente Rivadavia enfrentarán una carga de partidos que incluye también cruces de la Copa Argentina, conformando un calendario extenso para el octavo mes del año.

Entre las novedades logísticas de las jornadas venideras, destaca que Boca Juniors ejercerá su localía en el estadio de Huracán debido al mal estado del terreno de juego en La Bombonera. El cronograma estipula el cruce entre San Lorenzo y Huracán para el segundo fin de semana del mes y una fecha interzonal completa a partir del viernes 21.

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Así quedó la programación de las próximas 4 fechas del Torneo Clausura

Fecha 4

Viernes 7 de agosto

  • 19.30 Rosario Central – Aldosivi (Zona B)
  • 21.45 Ind. Rivadavia Mza.- Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)

Sábado 8 de agosto

  • 14.45 Deportivo Riestra – Estudiantes (Zona A)
  • 14.45 Atlético Tucumán – Sarmiento (Zona B)
  • 17.00 Tigre – River (Zona B)
  • 19.15 Boca – Vélez (Zona A)
  • 21.30 Independiente – Platense (Zona A)
  • 21.30 Instituto – Gimnasia (Mza.) (Zona A)

Domingo 9 de agosto

  • 15.00 San Lorenzo – Huracán (Interzonal)
  • 17.45 Defensa y Justicia – Newell’s (Zona A)
  • 17.45 Gimnasia – Barracas Central (Zona B)
  • 20.15 Argentinos – Racing (Zona B)

Lunes 10 de agosto

  • 19.00 Banfield – Belgrano (Zona B)
  • 21.15 Unión – Central Córdoba (Zona A)
  • Martes 11 de agosto
  • 21.00 Talleres – Lanús (Zona A)

Fecha 5

Viernes 14 de agosto

  • 20.30 Racing – Banfield (Zona B)

Sábado 15 de agosto

  • 14.30 Aldosivi – Tigre (Zona B)
  • 14.30 San Lorenzo – Unión (Zona A)
  • 16.45 Estudiantes – Gimnasia (Interzonal)
  • 19.00 Newell’s – Deportivo Riestra (Zona A)
  • 19.00 Belgrano – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B)
  • 21.15 Platense – Boca (Zona A)

Domingo 16 de agosto

  • 15.00 Central Córdoba – Instituto (Zona A)
  • 15.00 Sarmiento – Huracán (Zona B)
  • 18.00 River – Argentinos (Zona B)
  • 20.15 Barracas Central – Rosario Central (Zona B)

Lunes 17 de agosto

  • 14.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Atlético Tucumán (Zona B)
  • 17.00 Lanús – Independiente (Zona A)
  • 19.15 Vélez – Defensa y Justicia (Zona A)
  • 21.30 Gimnasia (Mza.) – Talleres (Zona A)

Fecha 6 – Interzonal

Viernes 21 de agosto

  • 14.30 Aldosivi – Unión
  • 20.00 Estudiantes (Río Cuarto) – San Lorenzo

Sábado 22 de agosto

  • 16.00 Gimnasia – Gimnasia (Mza.)
  • 16.00 Atlético Tucumán – Instituto
  • 18.30 Independiente – Ind. Rivadavia Mza.
  • 21.00 Newell’s – Banfield
  • 21.00 Huracán – Deportivo Riestra

Domingo 23 de agosto

  • 14.45 Sarmiento – Estudiantes
  • 14.45 Barracas Central – Platense
  • 17.00 Belgrano – Defensa y Justicia
  • 19.15 River – Vélez
  • 21.30 Racing – Boca

Lunes 24 de agosto

  • 19.00 Tigre – Central Córdoba
  • 21.15 Lanús – Argentinos
  • 21.15 Talleres – Rosario Central

Fecha 7

Viernes 28 de agosto

  • 19.00 Huracán – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)
  • 21.15 Unión – Sarmiento (Interzonal)

Sábado 29 de agosto

  • 14.45 Deportivo Riestra – Vélez (Zona A)
  • 17.00 Rosario Central – Gimnasia (Zona B)
  • 19.00 Boca – Lanús (Zona A)
  • 21.30 Talleres – Central Córdoba (Zona A)
  • 21.30 Atlético Tucumán – Belgrano (Zona B)

Domingo 30 de agosto

  • 15.00 Banfield – River (Zona B)
  • 17.00 Argentinos – Aldosivi (Zona B)
  • 19.15 Independiente – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
  • 21.30 Ind. Rivadavia Mza. – Racing (Zona B)

Lunes 31 de agosto

  • 19.00 Defensa y Justicia – Platense (Zona A)
  • 19.00 Estudiantes – Newell’s (Zona A)
  • 21.15 Tigre – Barracas Central (Zona B)
  • 21.15 Instituto – San Lorenzo (Zona A)

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