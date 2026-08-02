AFA confirmó el cronograma de agosto: días y horarios para las próximas cuatro fechas del Clausura

Siete equipos argentinos deberán afrontar un mes con agenda saturada por la superposición del torneo local, la Copa Argentina y las copas internacionales.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializó este domingo la programación de las fechas 4, 5, 6 y 7 del Torneo Clausura 2026. El calendario abarca la totalidad del mes de agosto e incluye clásicos de alta relevancia, estableciendo días y horarios definitivos mientras los equipos gestionan su participación en competencias internacionales simultáneas.

La actividad se intensificará con la disputa de los octavos de final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Instituciones como River, Boca, Rosario Central, Estudiantes de La Plata, Tigre, Platense e Independiente Rivadavia enfrentarán una carga de partidos que incluye también cruces de la Copa Argentina, conformando un calendario extenso para el octavo mes del año.

Entre las novedades logísticas de las jornadas venideras, destaca que Boca Juniors ejercerá su localía en el estadio de Huracán debido al mal estado del terreno de juego en La Bombonera. El cronograma estipula el cruce entre San Lorenzo y Huracán para el segundo fin de semana del mes y una fecha interzonal completa a partir del viernes 21.

Boca venció a O'Higgins en los penales y clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana Andrés Pina /Photosport Así quedó la programación de las próximas 4 fechas del Torneo Clausura Fecha 4

Viernes 7 de agosto

19.30 Rosario Central – Aldosivi (Zona B)

21.45 Ind. Rivadavia Mza.- Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) Sábado 8 de agosto 14.45 Deportivo Riestra – Estudiantes (Zona A)

14.45 Atlético Tucumán – Sarmiento (Zona B)

17.00 Tigre – River (Zona B)

19.15 Boca – Vélez (Zona A)

21.30 Independiente – Platense (Zona A)

21.30 Instituto – Gimnasia (Mza.) (Zona A) Domingo 9 de agosto 15.00 San Lorenzo – Huracán (Interzonal)

17.45 Defensa y Justicia – Newell’s (Zona A)

17.45 Gimnasia – Barracas Central (Zona B)

20.15 Argentinos – Racing (Zona B) Lunes 10 de agosto 19.00 Banfield – Belgrano (Zona B)

21.15 Unión – Central Córdoba (Zona A)

Martes 11 de agosto

21.00 Talleres – Lanús (Zona A) Fecha 5 Viernes 14 de agosto 20.30 Racing – Banfield (Zona B) Sábado 15 de agosto 14.30 Aldosivi – Tigre (Zona B)

14.30 San Lorenzo – Unión (Zona A)

16.45 Estudiantes – Gimnasia (Interzonal)

19.00 Newell’s – Deportivo Riestra (Zona A)

19.00 Belgrano – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B)

21.15 Platense – Boca (Zona A) Domingo 16 de agosto 15.00 Central Córdoba – Instituto (Zona A)

15.00 Sarmiento – Huracán (Zona B)

18.00 River – Argentinos (Zona B)

20.15 Barracas Central – Rosario Central (Zona B) Lunes 17 de agosto 14.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Atlético Tucumán (Zona B)

17.00 Lanús – Independiente (Zona A)

19.15 Vélez – Defensa y Justicia (Zona A)

21.30 Gimnasia (Mza.) – Talleres (Zona A) Fecha 6 – Interzonal Viernes 21 de agosto 14.30 Aldosivi – Unión

20.00 Estudiantes (Río Cuarto) – San Lorenzo Sábado 22 de agosto 16.00 Gimnasia – Gimnasia (Mza.)

16.00 Atlético Tucumán – Instituto

18.30 Independiente – Ind. Rivadavia Mza.

21.00 Newell’s – Banfield

21.00 Huracán – Deportivo Riestra Domingo 23 de agosto 14.45 Sarmiento – Estudiantes

14.45 Barracas Central – Platense

17.00 Belgrano – Defensa y Justicia

19.15 River – Vélez

21.30 Racing – Boca Lunes 24 de agosto 19.00 Tigre – Central Córdoba

21.15 Lanús – Argentinos

21.15 Talleres – Rosario Central Fecha 7 Viernes 28 de agosto 19.00 Huracán – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)

21.15 Unión – Sarmiento (Interzonal) Sábado 29 de agosto 14.45 Deportivo Riestra – Vélez (Zona A)

17.00 Rosario Central – Gimnasia (Zona B)

19.00 Boca – Lanús (Zona A)

21.30 Talleres – Central Córdoba (Zona A)

21.30 Atlético Tucumán – Belgrano (Zona B) Domingo 30 de agosto 15.00 Banfield – River (Zona B)

17.00 Argentinos – Aldosivi (Zona B)

19.15 Independiente – Gimnasia (Mza.) (Zona A)

21.30 Ind. Rivadavia Mza. – Racing (Zona B) Lunes 31 de agosto 19.00 Defensa y Justicia – Platense (Zona A)

19.00 Estudiantes – Newell’s (Zona A)

21.15 Tigre – Barracas Central (Zona B)

21.15 Instituto – San Lorenzo (Zona A)