Agustín Módica, el goleador que ilusiona a Gimnasia y Esgrima: "El podio es para Rigamonti y Lencioni"

Es una de las figuras indiscutidas de Gimnasia y Esgrima y, por rendimiento y eficacia, el goleador del Torneo Clausura. Agustín Módica volvió a demostrar toda su capacida d frente a Unión de Santa Fe , marcó su tercer gol en tres en el certamen y fue uno de los grandes protagonista s de la victoria del Lobo.

El delantero dejó el campo de juego del estadio Víctor Legrotaglie en medio de una ovación. Desde las tribunas bajaron los aplausos y el reconocimiento de los hinchas para un futbolista que alimenta la ilusión mensana en este prometedor comienzo de la Liga Profesional.

Tras la derrota sufrida el martes ante San Lorenzo, el equipo dirigido por Darío Franco reaccionó con una sólida victoria. Y aunque Módica volvió a ser determinante, el propio atacante eligió repartir los elogios.

"En ese podio de los mejores que ustedes dicen, pónganme tercero. Para mí, Riga y Facu están por encima de cualquiera. Lo más importante es que el equipo volvió a ganar y sumamos otro triunfo en casa", expresó entre sonrisas, en referencia al arquero César Rigamonti y al volante Facundo Lencioni , dos de los puntos más altos del equipo.

El primer gol de Módica llegó desde el punto penal. La jugada nació tra s una gran acción individual de Lencioni, cuyo remate impactó en la mano de un defensor de Unión. Mientras el árbitro Juan P ablo Loustau aguardaba la confirmación del VAR, Módica y su compañero conversaban cerca del área.

¡EL LOCAL ABRIÓ EL PARTIDO! Agustín Módica le ganó el duelo a Mansilla y anotó el primero de Gimnasia (M) vs. Unión por el #TorneoClausura . ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/96VtDbWS1O

Una vez sancionada la infracción, el delantero tomó la pelota y definió con un potente remate para abrir el marcador. La escena llamó la atención porque el ejecutante habitual de los penales es Lencioni.

Facundo Lencioni Walter Caballero

"Se lo pedí a Facu mientras el árbitro estaba revisando la jugada en el VAR. Me dejó patearlo y se lo agradecí", contó.

La historia terminó con una apuesta entre ambos. "Le dije que el asado lo pago yo, porque el pase que me metió en el segundo gol fue tremendo. Aunque, si nos juntamos con los muchachos, seguramente lo terminemos pagando entre los dos", bromeó.

Y volvió a destacar el aporte de sus compañeros

"Hacer goles es lo más importante para un delantero, pero Riga sacó un par de pelotas impresionantes. Y ni hablar de Facu, con toda su jerarquía. Él es el encargado de patear los penales y me dejó hacerlo a mí. Después me dio una asistencia espectacular", señaló.

El reencuentro con Malcorra

Mientras dialogaba con la prensa, Módica sostenía una camiseta de Unión. Al ser consultado, explicó que la había intercambiado con Ignacio Malcorra, excompañero suyo en Rosario Central. "Intercambiamos la camiseta con Nacho. Fuimos compañeros en Central y habíamos quedado en cambiarla cuando terminara el partido", explicó.

Precisamente Malcorra estuvo muy cerca de convertir a los tres minutos del segundo tiempo con un remate que se estrelló en el vértice del arco defendido por Rigamonti. "Antes de que pateara le dije que le pegara arriba. ¡Le pegó de una manera espectacular y casi la clavó en un ángulo!. Riga no llegaba ni loco", recordó entre risas.

¡ESTÁ SÚPER ENCENDIDO! Agustín Módica recibió un gran pase entre líneas de Lencioni y definió bien para su doblete y el 2-0 de Gimnasia (M) vs. Unión.



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"Rigamonti nos mantiene con los pies sobre la tierra"

Módica también destacó el liderazgo que ejerce el experimentado arquero dentro del plantel. "Siempre está pendiente de todos. Tiene ese papel porque es uno de los más grandes del grupo. Es medio gruñón, pero necesitamos que sea así para mantener los pies sobre la tierra. Hasta se enoja cuando hago alguna gambeta de más", contó el Pichi.

Agustín Módica, Fermín Antonini y Facundo Lencioni festejan el segundo gol del Lobo. Walter Caballero

El gran presente y el cariño de los hinchas

Consultado sobre el momento que atraviesa con la camiseta del Lobo, el delantero volvió a poner el foco en el grupo. "Siempre estoy muy agradecido al club y a mis compañeros por darme esta oportunidad. Sin ellos no podría hacer estos goles. Estamos muy contentos por el triunfo y por el momento que estamos viviendo", aseguró.

La tarde terminó con una nueva muestra de cariño de los hinchas, que lo despidieron con una ovación.

"La verdad es que siento una felicidad enorme. Desde el primer día que llegué acá me demostraron muchísimo cariño. Salir ovacionado y escuchar que la gente canta mi nombre es algo muy lindo. Les agradezco por el apoyo permanente. Ellos siempre están y nosotros tenemos que responder dentro de la cancha. Hoy, por suerte, conseguimos un gran triunfo y nos sacamos la espina de volver con las manos vacías de la cancha de San Lorenzo", cerró el goleador.