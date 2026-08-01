Gimnasia mostró carácter, golpeó en los momentos justos y volvió a festejar en el Legrotaglie

Gimnasia y Esgrima de Mendoza atraviesa un presente que ilusioina . Desde la llegada de Darío Franco, el Lobo todavía no sabe lo que es perder en el estadio Víctor Legrotaglie: en su casa acumula triunfos y, sobre todo, una capacidad para resolver partidos incluso cuando el desarrollo no se presenta sencillo.

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Ante Unión de Santa Fe, por la tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional , el conjunto mendocino no solo consiguió una valiosa victoria por 2 a 0, sino que volvió a regalarle una alegría a su gente, que una vez más colmó las tribunas del Víctor Legrotaglie y acompañó en una nueva jornada de la máxima categoría.

Gimnasia y Esgrima de Mendoza venció 2 a 0 a Unión de Santa Fe por la tercera fecha del Torneo Clausura y volvió a festejar ante su gente en el Víctor Legrotaglie. Con goles de Agustín Módica, el Lobo de Darío Franco mostró solidez y personalidad para quedarse con tres puntos importantes

Agustín Módica remate de manera magnífica frente a Mansilla desde el punto del penal. El goleador tuvo una tarde perfecta.

¡ESTÁ SÚPER ENCENDIDO! Agustín Módica recibió un gran pase entre líneas de Lencioni y definió bien para su doblete y el 2-0 de Gimnasia (M) vs. Unión. ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/IN5J2tslVo

Porque Gimnasia tuvo momentos de incertidumbre, pero supo sostenerse cuando el partido más lo exigía . Y en esa respuesta aparecieron dos nombres propios que fueron determinantes: Facundo Lencioni, el alma futbolística de este equipo, y Agustín Módica, el goleador que volvió a decir presente en el Parque para hacer vibrar a todo el pueblo mensana.

Lencioni fue la diferencia. Con su talento, su precisión y ese to que distintivo que lo convierte en un jugador clave dentro del esquema de Franco, manejó los tiempos del equipo y fue protagonista en las acciones más importantes.

El goleador del torneo

Módica, por su parte, ratificó su gran momento. El delantero volvió a marcar y se mantiene como uno de los goleadores del campeonato. El primer tanto llegó desde el punto penal, después de una gran maniobra de Lencioni, cuyo remate fue contenido por el arquero pero luego impactó en la mano de un defensor tatengue. El atacante tomó la responsabilidad y definió con jerarquía para poner el 1 a 0 antes del descanso.

Sin embargo, antes de encontrar la ventaja, Gimnasia tuvo que sufrir. Unión, con la conducción de Ignacio Malcorra y la movilidad de Palacios, complicó al equipo mendocino, que por momentos mostró algunas grietas en el mediocampo y permitió que el conjunto santafesino encontrara espacios para llegar con peligro.

Gimnasia y Esgrima derrotó a Unión de Santa Fe en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie Walter Caballero / Los Andes

Misael Aguirre fue uno de los protagonistas de esas aproximaciones. Primero, con un cabezazo tras un centro de Malcorra que terminó estrellándose contra el palo derecho de Rigamonti. Después, con un mano a mano que nuevamente encontró una respuesta enorme del arquero mensana, una de las figuras del encuentro.

El sector derecho fue una zona donde Unión encontró ventajas y también allí apareció Rigamonti para sostener al Lobo. Malcorra tuvo su oportunidad, pero el arquero volvió a imponerse y le negó el festejo al visitante.

Con el correr de los minutos, Lencioni empezó a adueñarse del partido. Recuperó, condujo y generó peligro. Sobre el cierre de la primera etapa tuvo una nueva aparición determinante: dejó rivales en el camino y sacó un remate que terminó en la jugada del penal que abrió el marcador.

Gimnasia y Esgrima vs Unión de Santa Fe Walter Caballero

Rigamonti otra de la figuras en el Lobo

En el comienzo del complemento, Unión volvió a salir decidido a buscar el empate y otra vez Rigamonti apareció para salvar al conjunto local. Aguirre parecía tener una cuenta pendiente con el arco, pero la tarde no era la suya.

El equipo santafesino adelantó sus líneas y dejó espacios. Gimnasia supo aprovecharlos. En una contra perfecta, Lencioni filtró un pase magistral entre los defensores para Módica, quien dejó en el camino a Matías Mansilla y definió con una categoría enorme para marcar el segundo y sentenciar la historia.

A partir de allí, el partido fue otro. Gimnasia controló las acciones, los cambios realizados por Darío Franco le dieron aire al equipo y el Lobo incluso tuvo chances para ampliar la diferencia.

Fue un triunfo sólido, de esos que fortalecen una idea y alimentan la confianza. Gimnasia volvió a sonreír, se hizo fuerte en su casa y dejó en claro que en el Legrotaglie será un rival difícil para cualquiera.

¡EL LOCAL ABRIÓ EL PARTIDO! Agustín Módica le ganó el duelo a Mansilla y anotó el primero de Gimnasia (M) vs. Unión por el #TorneoClausura.



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Gimnasia y Esgrima vs. Unión por el Clausura: minuto a minuto y estadísticas