1 de agosto de 2026 - 17:33

Una tarde feliz: la victoria de Gimnasia y Esgrima en las mejores imágenes

aEl Lobo superó a Unión por la Liga Profesional gracias al doblete de Módica, y el Víctor Legrotaglie fue una fiesta.

Gimnasia y Esgrima derrotó a Unión de Santa Fe&nbsp;en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie Foto 1/10

Gimnasia y Esgrima derrotó a Unión de Santa Fe en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie

Por Walter Caballero / Los Andes
Gimnasia y Esgrima derrotó a Unión de Santa Fe&nbsp;en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie Foto 2/10

Gimnasia y Esgrima derrotó a Unión de Santa Fe en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie

Por Walter Caballero / Los Andes
Gimnasia y Esgrima derrotó a Unión de Santa Fe&nbsp;en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie Foto 3/10

Gimnasia y Esgrima derrotó a Unión de Santa Fe en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie

Por Walter Caballero / Los Andes
Gimnasia y Esgrima derrotó a Unión de Santa Fe&nbsp;en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie Foto 4/10

Gimnasia y Esgrima derrotó a Unión de Santa Fe en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie

Por Walter Caballero / Los Andes
Gimnasia y Esgrima derrotó a Unión de Santa Fe&nbsp;en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie Foto 5/10

Gimnasia y Esgrima derrotó a Unión de Santa Fe en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie

Por Walter Caballero / Los Andes
Gimnasia y Esgrima derrotó a Unión de Santa Fe&nbsp;en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie Foto 6/10

Gimnasia y Esgrima derrotó a Unión de Santa Fe en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie

Por Walter Caballero / Los Andes
Gimnasia y Esgrima derrotó a Unión de Santa Fe&nbsp;en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie Foto 7/10

Gimnasia y Esgrima derrotó a Unión de Santa Fe en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie

Por Walter Caballero / Los Andes
Gimnasia y Esgrima derrotó a Unión de Santa Fe&nbsp;en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie Foto 8/10

Gimnasia y Esgrima derrotó a Unión de Santa Fe en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie

Por Walter Caballero / Los Andes
Gimnasia y Esgrima derrotó a Unión de Santa Fe&nbsp;en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie Foto 9/10

Gimnasia y Esgrima derrotó a Unión de Santa Fe en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie

Por Walter Caballero / Los Andes
Gimnasia y Esgrima derrotó a Unión de Santa Fe&nbsp;en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie Foto 10/10

Gimnasia y Esgrima derrotó a Unión de Santa Fe en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie

Por Walter Caballero / Los Andes
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