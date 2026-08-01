Una tarde feliz: la victoria de Gimnasia y Esgrima en las mejores imágenes

aEl Lobo superó a Unión por la Liga Profesional gracias al doblete de Módica, y el Víctor Legrotaglie fue una fiesta.
Gimnasia y Esgrima derrotó a Unión de Santa Fe en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie
Gimnasia y Esgrima derrotó a Unión de Santa Fe en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie
Gimnasia y Esgrima derrotó a Unión de Santa Fe en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie
Gimnasia y Esgrima derrotó a Unión de Santa Fe en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie
Gimnasia y Esgrima derrotó a Unión de Santa Fe en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie
Gimnasia y Esgrima derrotó a Unión de Santa Fe en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie
Gimnasia y Esgrima derrotó a Unión de Santa Fe en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie
Gimnasia y Esgrima derrotó a Unión de Santa Fe en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie
Gimnasia y Esgrima derrotó a Unión de Santa Fe en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie
Gimnasia y Esgrima derrotó a Unión de Santa Fe en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie