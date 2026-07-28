San Lorenzo encontró el premio sobre el final y dejó a Gimnasia sin recompensa en Boedo

Gimnasia y Esgrima de Mendoza estuvo muy cerca de llevarse un punto importante del Nuevo Gasómetro, pero un descuido en el tramo final y una aparición decisiva de Agustín Auzmendi le permitieron a San Lorenzo quedarse con el triunfo por la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Fue un partido intenso, disputado y sin tregua entre el Lobo mendocino y el Ciclón. Ninguno de los dos logró imponer una diferencia clara durante gran parte del encuentro y, aunque faltó precisión en los metros finales, la propuesta de ambos equipos mantuvo la expectativa hasta el cierre.

San Lorenzo terminó celebrando sus primeros tres puntos del campeonato en un momento que necesitaba una alegría. Después de la eliminación en la Copa Argentina frente a Deportivo Riestra y la derrota en el debut ante Lanús, el equipo dirigido por Néstor Gorosito buscaba recuperar confianza ante su gente.

La jornada tuvo además un condimento especial en la previa: el homenaje a la Selección Argentina, que volvió a generar un clima emotivo en las tribunas del Nuevo Gasómetro.

Gimnasia llegó a Boedo con la intención de demostrar que su triunfo ante Central Córdoba en la primera fecha no había sido casualidad. Y durante buena parte del partido dejó una imagen sólida, con momentos en los qu e incluso estuvo cerca de llevarse algo más.

El equipo mendocino tuvo orden, intensidad y consiguió complicar al local. Sin embargo, le faltó mayor profundidad para transformar sus aproximaciones en situaciones concretas de gol.

Cuando encontró espacios, generó peligro. En una de las más claras del encuentro apareció Orlando Gill, quien volvió a mostrar sus condiciones con una intervención determinante para mantener el marcador cerrado.

El arquero paraguayo, que venía de disputar el Mundial con su selección y había sido reconocido antes del partido por la dirigencia azulgrana, volvió a responder en un momento clave.

ARRIBA EL CICLÓN EN EL NUEVO GASÓMETRO: asístencia de Rodríguez y gol de Auzmendi para el 1-0 de San Lorenzo contra Gimnasia de Mendoza.



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San Lorenzo sufrió y recién reaccionó en el cierre

El Ciclón no logró sentirse cómodo durante largos pasajes del encuentro. Le costó generar juego y sus ataques quedaron limitados a apariciones individuales de Auzmendi, Gulli y Cuello, quienes fueron controlados por una defensa mendocina firme, con Muñoz, Recalde y Mondino como principales protagonistas.

Del otro lado, Gimnasia encontró mejores respuestas desde el mediocampo. La recuperación de Lencioni y Antonini fue clave para darle equilibrio al equipo, mientras que las proyecciones de Recalde y la movilidad de Módica complicaron a la última línea local.

Por momentos, el Lobo logró arrinconar a San Lorenzo y ponerlo cerca de su propio arco. El equipo mendocino tuvo la iniciativa y obligó a Rigamonti a intervenir para sostener la igualdad.

Rodrigo Auzmendi convirtió el único gol del partido sobre el cierre del mismo, que le permitió al Ciclón sumar sus primeros puntos. Gentileza:

Auzmendi apareció en el momento justo

Cuando parecía que el empate era el resultado más lógico por lo ocurrido dentro de la cancha, San Lorenzo encontró una oportunidad y no la dejó pasar.

El crecimiento del conjunto de Gorosito en la mitad de la cancha, con Tripichio y Barrios ganando protagonismo, permitió que el local tuviera más presencia ofensiva en el tramo final.

A los 40 minutos del segundo tiempo llegó la jugada decisiva. Tripichio desbordó por su sector tocó para Rodríguez que envió un centro bajo y preciso para la aparición de Auzmendi, quien ganó en el área y definió para marcar el único gol del partido.

El delantero se convirtió en el héroe de la noche y le dio al Ciclón un triunfo que parecía escaparse.

Gimnasia fue por todo, pero no alcanzó

Con el orgullo herido, Gimnasia buscó la igualdad en los minutos finales. Fue más empuje que claridad, más voluntad que fútbol, pero no encontró el camino para vencer nuevamente a Gill.

Gimnasia y Esgrima de Mendoza @LigaAFA

San Lorenzo vs. Gimnasia por la 2º fecha del Torneo Clausura: minuto a minuto