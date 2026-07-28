Tigre sufrió una derrota ante Nacional de Uruguay, pero terminó clasificando en la Copa Sudamericana

El Matador cayó 2 a 1 ante el Bolso en su propio estadio, aunque pasó de ronda por el abultado resultado obtenido en la ida.

En el duelo de vuelta correspondiente a la playoffs de la Copa Sudamericana, Tigre perdió por 2 a 1 ante Nacional de Uruguay en el Estadio José Dellagiovanna. De todas maneras, terminó clasificando a la siguiente fase por la goleada 3 a 0 obtenida en el partido de ida.

El Matador sufrió muchísimo desde el arranque. La visita salió muy metida, dispuesta a golpear para meterse en la serie. A los 10', el Pity Martínez metió un pase al medio que terminó dominando Maxi Gómez, delantero de Nacional. El atacante dominó en tres cuartos, se acomodó y sacó un remate que reventó el arco.

Un rato más tarde, sobre 36 minutos de esa primera mitad, el Bolso volvió a pegar. En esa ocasión fue Maximiliano Silvera el que se impuso en el centro desde la derecha para ponerle picante a la noche de Buenos Aires. A esa altura de la jornada, Nacional estaba solamente a un gol de distancia de poder igualar la serie. Lo que parecía una utopía, de repente era muy posible. Tigre sintió el nerviosismo, y le costó responder.

Tigre pasó de ronda a pesar de perder con Nacional de Uruguay:

El segundo tiempo fue muy disputado, con dos equipos dejando todo para asegurar su boleto a la siguiente instancia. Nacional perdió efectividad de cara al arco contrario, y Tigre tardó en liquidarlo.