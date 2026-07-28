Tigre sufrió una derrota ante Nacional de Uruguay, pero terminó clasificando en la Copa Sudamericana

En el duelo de vuelta correspondiente a la playoffs de la Copa Sudamericana, Tigre perdió por 2 a 1 ante Nacional de Uruguay en el Estadio José Dellagiovanna. De todas maneras, terminó clasificando a la siguiente fase por la goleada 3 a 0 obtenida en el partido de ida.
El Matador sufrió muchísimo desde el arranque. La visita salió muy metida, dispuesta a golpear para meterse en la serie. A los 10', el Pity Martínez metió un pase al medio que terminó dominando Maxi Gómez, delantero de Nacional. El atacante dominó en tres cuartos, se acomodó y sacó un remate que reventó el arco.
Un rato más tarde, sobre 36 minutos de esa primera mitad, el Bolso volvió a pegar. En esa ocasión fue Maximiliano Silvera el que se impuso en el centro desde la derecha para ponerle picante a la noche de Buenos Aires. A esa altura de la jornada, Nacional estaba solamente a un gol de distancia de poder igualar la serie. Lo que parecía una utopía, de repente era muy posible. Tigre sintió el nerviosismo, y le costó responder.
El segundo tiempo fue muy disputado, con dos equipos dejando todo para asegurar su boleto a la siguiente instancia. Nacional perdió efectividad de cara al arco contrario, y Tigre tardó en liquidarlo.
Cuando transcurrían 36 minutos de la segunda parte, finalmente llegó el gol de Tigre que decantó en la tranquilidad local. Banegas filtró el pase para Santiago López, que pasó por el carril central de una defensa descompuesta y definió con clase ante el arquero.
De esta manera, el elenco argentino logró quedarse con el triunfo en el resultado global, producto del 3 a 0 obtenido en Uruguay en el duelo de ida. La derrota 2 a 1 le alcanzó para clasificar a los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde deberá enfrentar a Montevideo City Torque. Nacional, por su parte, quedó eliminado de forma temprana del certamen internacional.
Minuto a minuto y estadísticas de Tigre - Nacional: