Habló el presidente de Tigre tras el ataque a los hinchas en Uruguay: "Por centímetros no fue una tragedia".

Luego del ataque a balazos que sufrió un grupo de hinchas de Tigre cuando regresaba del estadio tras el triunfo ante Nacional por los playoffs de la Copa Sudamericana, el presidente del club, Martín Suárez , dio detalles de lo ocurrido y aseguró que el episodio " pudo terminar en una tragedia ".

El dirigente confirmó que uno de los simpatizantes resultó herido , está fuera de peligro, y señaló que todavía no está claro si el ataque estuvo vinculado al fútbol o se trató de un hecho de inseguridad .

"A la salida del estadio hubo una caravana habitual escoltada por la Policía. En la salida de Montevideo, una moto baleó a los micros y uno de los micros se detuvo porque tuvimos un herido, Juan Pablo, que ya está bien, fuera de peligro. Está volviendo en buque para Buenos Aires", relató Suárez en diálogo con ESPN.

El presidente del Matador detalló: "El micro quedó demorado porque lo estaban peritando y enviamos otro micro para cruzar la frontera. Los pasajeros hicieron trasbordo y otros fueron distribuidos en distintos vehículos que habían viajado".

Suárez remarcó la gravedad del ataque y sostuvo que la situación pudo haber tenido un desenlace mucho más dramático. " Por centímetros no fue tragedia . Fue una desgracia con suerte. Lo hablamos con Juan Pablo: cinco centímetros más arriba y le pegaba en la cabeza y, en lugar de estar comiendo en el hotel, estaba en la morgue con la hija. Eso nos amargó la noche después de todo lo lindo que vivimos", expresó.

El dirigente explicó que el simpatizante sufrió una doble herida de bala, ya que el proyectil primero impactó en uno de sus brazos y luego continuó su trayectoria hasta la mano, donde le provocó la fractura de un dedo.

Tras ser asistido en el Hospital del Cerro, el hincha declaró ante la Policía uruguaya, pasó la noche en el hotel de la delegación de Tigre y posteriormente emprendió el regreso hacia Buenos Aires en buque.

Respecto al origen del ataque, Suárez evitó relacionarlo directamente con la parcialidad de Nacional y señaló que el club no tiene antecedentes de rivalidad con la institución uruguaya.

"No sabemos si esto está vinculado a gente de Nacional o no. Entiendo que es más bien un hecho de inseguridad, como pasa en Uruguay, Brasil o Argentina. No sé si lo tenemos que vincular al fútbol o a un problema social", afirmó.

El presidente recordó que fue la primera vez que ambos equipos se enfrentaron oficialmente y también el debut de Tigre jugando una competencia internacional en territorio uruguayo.

Por último, destacó el apoyo recibido por parte de las autoridades de Nacional tras conocerse el ataque: "El presidente Ricardo Vairo y el vicepresidente Flavio Perchman se comunicaron conmigo anoche para ponerse a disposición. No me confirmaron si tienen detenidos, pero dicen que tienen a una persona identificada. No sé si se trata de algo vinculado al fútbol, a la inseguridad o a un loco", concluyó.