Independiente Rivadavia eliminó a Tigre y sigue defendiendo el título en la Copa Argentina

Independiente Rivadavia venció a Tigre y pasó a octavos de final de la Copa Argentina. El encuentro se jugó en el estadio Julio César Villagra , de Córdoba, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer y transmisión de TyC Sports.

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I Independiente Rivadavia comenzó el segundo semestre con una victoria de peso. El equipo dirigido por Alfredo Berti derrotó 1 a 0 a Tigre en el estadio Julio César Villagra, de Córdoba, por los 16avos de final de la Copa Argentina. y avanzó a los octavos, donde continuará la defensa del título obtenido en la edición anterior.

El único gol del encuentro llegó a los 35 minutos del primer tiempo. Luciano Gómez ejecutó con precisión un penal y marcó la diferencia en un partido que la Lepra supo controlar durante gran parte de su desarrollo.

Aunque el encuentro comenzó con mucha disputa en la mitad de la cancha y pocos espacios, Independiente Rivadavia logró imponer condiciones a partir del buen manejo de Matías Fernández, acompañado por Leonel Bucca y José Florentín.

¡LA LEPRA ESTÁ EN OCTAVOS! Independiente Rivadavia venció 1-0 a Tigre con un tanto de Luciano Gómez de penal a los 34' minutos del primer tiempo. El rival de los mendocinos en la siguiente instancia se definirá del duelo entre River y Aldosivi. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/iGySEqP0Zi

La primera llegada clara fue para el conjunto mendocino. Tras un centro pasado, Bucca quedó cara a cara con Felipe Zenobio, pero el arquero de Tigre respondió con una buena atajada para evitar la apertura del marcador.

Con el paso de los minutos, la Lepra encontró profundidad por las bandas, especialmente con las proyecciones de Luciano Gómez, mientras Fabrizio Sartori libraba una intensa batalla física con Joaquín Laso en el área rival.

Independiente Rivadavia vs Tigre Copa Argentina

Tigre mostró algunas intenciones de salida rápida a través de Bruno Leyes, pero careció de claridad en los últimos metros y chocó una y otra vez con la firme tarea defensiva de Gómez, Sheyko Studer y Leonard Costa.

La recompensa para Independiente llegó a los 35 minutos. Gómez envió un preciso centro para Florentín y Valentín Moreno lo derribó dentro del área. Leandro Rey Hilfer no dudó y sancionó el penal. El propio Luciano Gómez tomó la responsabilidad y, con un remate seguro, puso el 1 a 0.

¡UNA SALVADA QUE SE GRITÓ COMO UN GOL!



Studer le sacó el empate en la línea e Independiente mantuvo el arco en cero ante Tigre. pic.twitter.com/aFSvq8NwjY — TyC Sports (@TyCSports) July 12, 2026

Tigre reaccionó, pero no pudo quebrar a Independiente

En el complemento, el Matador intentó asumir el protagonismo y adelantó sus líneas. Los ingresos del Pity Martínez y Santiago López le dieron mayor volumen ofensivo, aunque sin la precisión necesaria para vulnerar a un rival que se mostró sólido en todas sus líneas.

La oportunidad más clara para el empate llegó a los 34 minutos, cuando Alan Barrionuevo apareció solo tras un córner, pero definió desviado con todo el arco a disposición.

Con Tigre volcado al ataque, Independiente encontró espacios para el contraataque. Álex Arce, que volvió a sumar minutos, estuvo cerca de ampliar la diferencia con un cabezazo que obligó a una gran respuesta de Zenobio.

En la acción siguiente, el Matador volvió a inquietar y Sheyko Studer y Villalba se convirtió en figura al salvar dos veces sobre la línea lo que parecía el empate.

Luciano Gómez, autor del gol del único gol del partido. Copa Argentina

Una clasificación con autoridad

En los minutos finales, Tigre mantuvo la posesión, pero nunca encontró claridad para romper la defensa azul. Independiente Rivadavia sostuvo la ventaja con orden, concentración y sacrificio colectivo para sellar una clasificación merecida.

El campeón defensor volvió a demostrar personalidad en un partido eliminatorio y dio el primer paso de un semestre cargado de objetivos. Ahora, la Lepra ya está entre los 16 mejores de la Copa Argentina y mantiene intacta la ilusión de revalidar el título.

Copa Argentina. Independiente Rivadavia vs Tigre Copa Argentina

Independiente Rivadavia vs Tigre - Minuto a Minuto