Conmoción en el Mundial: emotivo homenaje a Jayden Adams antes del Inglaterra-Noruega por los cuartos

Murió a los 25 años: conmoción por el fallecimiento de un futbolista sudafricano tras el Mundial

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La muerte del mediocampista sudafricano provocó un fuerte impacto dentro de la Copa del Mundo, ya que Adams había sido protagonista del certamen defendiendo la camiseta de los Bafana Bafana. Su última participación internacional había sido apenas semanas atrás, cuando formó parte del histórico recorrido de su selección.

Adams disputó tres encuentros durante el Mundial 2026 . Fue titular en el debut de Sudáfrica frente a México , en el partido inaugural del torneo que terminó con triunfo del conjunto anfitrión por 2-0.

MINUTO DE SILENCIO POR JAYDEN ADAMS El jugador de Sudáfrica, que dijo presente en el #MundialEnDSPORTS , falleció a los 25 años y se le homenajeó en la previa del encuentro de Noruega e Inglaterra. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/nK7YOTKUlo

Luego volvió a aparecer desde el inicio en el empate 1-1 ante República Checa por la segunda fecha del Grupo A, mientras que en el cierre de la fase de grupos ingresó desde el banco de suplentes en la victoria 1-0 frente a Corea del Sur.

En los 16avos de final, cuando Sudáfrica quedó eliminada ante Canadá por 1-0 , el volante estuvo entre los futbolistas disponibles para ingresar, aunque finalmente no sumó minutos. En total, acumuló 117 minutos en la competencia.

Jayden Adams - con la número 23- durante el debut de Sudáfrica en el Mundial 2026 ante México, partido en el que el mediocampista fue titular. EFE

Investigan las causas de su fallecimiento

De acuerdo con información publicada por el medio sudafricano Times Live, la policía de Ciudad del Cabo abrió una investigación luego de encontrar el cuerpo del jugador en una propiedad ubicada en Military Road, en la zona de Schotschekloof.

El capitán FC van Wyk, portavoz de la policía de Cabo Occidental, confirmó que se inició una investigación judicial para determinar las circunstancias del hecho. Hasta el momento, no se informó oficialmente la causa de la muerte.

El ministro de Deportes de Sudáfrica, Gayton McKenzie, pidió respeto hacia la familia del futbolista y evitó especulaciones mientras avanza la investigación.

“Todavía no se ha confirmado la causa de la muerte de Jayden, y hago un llamamiento a los medios y al público para que actúen con moderación y compasión”, expresó el funcionario.

Por el jugador de Sudáfrica fallecido. El minuto de silencio entre Inglaterra y Noruega



Antes del duelo por los cuartos de final del Mundial 2026, Inglaterra y Noruega realizaron un minuto de silencio en homenaje a Jayden Adams, el futbolista sudafricano que falleció a… pic.twitter.com/JGWlRhoozr — El Observador Argentina (@observadorar) July 11, 2026

El dolor de una pérdida reciente

McKenzie también recordó un episodio que había marcado al futbolista durante el Mundial. Según relató, Adams había afrontado uno de los partidos del torneo atravesando un duro momento personal por la muerte de su abuela, Marianna, ocurrida horas antes del encuentro frente a República Checa.

El ministro destacó la fortaleza del jugador para continuar representando a su país pese al dolor que atravesaba.

Mensajes de despedida del fútbol mundial

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, expresó sus condolencias tras conocerse la noticia y destacó el papel de Adams durante la participación sudafricana en la Copa del Mundo.

“Mis pensamientos y condolencias, al igual que los de toda la FIFA y la comunidad futbolística mundial, están con su familia, amigos y compañeros de equipo”, señaló.

| Jayden Adams se enteró de la muerte de su abuela durante el Mundial. Estaba tan deprimido que en el vídeo de la victoria contra Corea del Sur se le ve sentado solo y en silencio mientras su equipo celebraba. Hoy se quitó la vida en un hotel.



La salud mental es importante. pic.twitter.com/ADY3O8vlcE — Sergio (@Seergiot3ck) July 11, 2026

También el Sindicato de Futbolistas Sudafricanos (SAFPU) manifestó su tristeza y aseguró que el país perdió “a un jugador talentoso y un orgulloso servidor del deporte”.

El Mamelodi Sundowns, club en el que militaba desde 2025 tras su paso por Stellenbosch FC, publicó un comunicado en el que pidió privacidad para la familia mientras atraviesa el duelo.

Sudáfrica despide a una de sus jóvenes figuras

La selección sudafricana, conocida como los Bafana Bafana, también recordó al mediocampista y destacó su compromiso con la camiseta nacional.

“Hoy el fútbol sudafricano llora la pérdida de un jugador con mucho talento cuya pasión, dedicación y amor por este deporte inspiraron a muchos”, expresó el combinado nacional.

Adams había llegado al Mamelodi Sundowns luego de debutar profesionalmente en 2020 con Stellenbosch FC. Tras su participación en el Mundial, tenía previsto reincorporarse a la pretemporada de su club luego de recibir dos semanas adicionales de descanso.