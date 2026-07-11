11 de julio de 2026 - 16:33

El alcalde de Kansas se sumó al banderazo tocando el bombo con los hinchas argentinos en el Mundial

Quinton Lucas rompió el protocolo y se sumó al masivo banderazo previo al partido contra Suiza.

El alcalde de Kansas se sumó al banderazo de los hinchas argentinos

El alcalde de Kansas se sumó al banderazo de los hinchas argentinos

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La fiebre mundialista que despierta la Selección Argentina en los Estados Unidos no distingue nacionalidades ni cargos políticos. En las últimas horas, se volvió viral un video donde el propio alcalde de Kansas City, Quinton Lucas, se sumó de al masivo banderazo de los hinchas argentinos en la antesala del trascendental cruce ante Suiza en el Mundial 2026.

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Lejos de mantener la rigidez protocolar de su cargo, la máxima autoridad de la ciudad norteamericana se metió de lleno en el corazón de la fiesta argentina.

Vestido de manera formal con un traje impecable, Lucas rompió el molde al aceptar el desafío de los hinchas: colgarse una correa y empezar a tocar con llamativo ritmo un tradicional bombo murguero, el cual llevaba ploteada la icónica imagen de Diego Armando Maradona y la leyenda "Hinchas Argentinos".

El gesto del funcionario estadounidense desató los aplausos y cánticos de los miles de argentinos que transformaron las calles de Kansas en una sucursal del Gran Buenos Aires o del interior del país, entonando las clásicas canciones de cancha del repertorio nacional.

No es la primera vez que la ciudad del estado de Misuri se ve revolucionada por los colores nacionales en este torneo. Kansas City ya albergó el debut del equipo comandado por Lionel Scaloni el pasado 16 de junio frente a Argelia, y la sintonía del alcalde con la marea de fanáticos locales dejó en claro que la "Scaloneta" juega prácticamente de local en cada rincón norteamericano.

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