10 de julio de 2026 - 16:54

Insólita cábala por el Mundial: heladerías suspenden la venta de chocolate suizo hasta que termine el partido

De cara al duelo por los cuartos de final del Mundial 2026, comercios de todo el país decidieron retirar el sabor como cábala para la Selección.

Heladerías prohibieron la venta de chocolate suizo antes del partido de la Selección

Heladerías prohibieron la venta de chocolate suizo antes del partido de la Selección

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

A pocas horas del enfrentamiento entre Argentina y Suiza, que se disputará este sábado por los cuartos de final del Mundial 2026 el folklore futbolero llegó hasta en las heladerías, donde varias anunciaron la "prohibición" temporal de la venta de chocolate suizo hasta que finalice el encuentro.

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Una de ellas fue la cadena Grido, una de las más grandes del país, quien lideró la iniciativa con una campaña en redes sociales donde muestra el sabor tachado por una cruz roja.

Bajo el lema “No vendemos chocolate suizo. Acá solo chocolate argentino”, la marca invitó a sus clientes a “dejar a los suizos en el freezer” hasta después del partido, una propuesta que rápidamente se volvió viral y generó reacciones positivas y risas entre los usuarios de redes sociales.

Por su parte, en la ciudad de Santa Fe, la heladería Vía Verona adoptó una estrategia similar cargada de humor. Sobre el recipiente del gusto en cuestión, colocaron una bandera de Suiza y un cartel con la advertencia: “Prohibido elegir al rival”.

Como alternativa para los fanáticos, el comercio impulsó la venta del nuevo sabor “dulce Scalonetta”, reforzando el sentimiento de unidad detrás del equipo de Lionel Scaloni.

La decisión de "borrar" temporalmente un clásico del menú busca conectar con el público a través del humor y las cábalas, que han cobrado una fuerza renovada desde la consagración en Qatar 2022.

Este fenómeno refleja cómo el Mundial redefine no solo las estrategias de comunicación de las marcas, sino también el comportamiento de los consumidores. Según informes de consumo, durante la previa de los partidos de la Selección se registra una fuerte aceleración en las compras, especialmente en rubros como bebidas (con subas del 106%) y rotiserías (79%), mientras que la actividad comercial cae hasta un 80% durante el desarrollo del juego.

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