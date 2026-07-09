9 de julio de 2026 - 17:13

Formación de Argentina vs. Suiza: las dudas de Lionel Scaloni para los cuartos de final del Mundial 2026

El cuerpo técnico de la Selección Argentina mantendría la base que jugó ante Egipto, pero evalúa dos cambios clave en el once titular para el duelo con Suiza.

Lionel Scaloni junto a su cuerpo técnico, definen el equipo titular para el duelo de cuartos de final ante Suiza.&nbsp;

Lionel Scaloni junto a su cuerpo técnico, definen el equipo titular para el duelo de cuartos de final ante Suiza. 

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Los Andes | Redacción Deportes
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Aunque la práctica de este jueves fue a puertas cerradas y el entrenador no paró un equipo definitivo, la información de último momento indica que el plan del cuerpo técnico es sostener la base del último partido, aunque con dos dudas puntuales que podrían modificar el once.

¿Cómo armará Scaloni la alineación de Argentina ante Suiza?

A pesar de que la Albiceleste estuvo en desventaja por 0-2 hasta casi el minuto 80 contra Egipto, el cuerpo técnico considera que el rendimiento futbolístico fue bueno. Según el análisis interno, Argentina dominó el juego y generó situaciones claras de gol, fallando principalmente en la efectividad ofensiva y sufriendo desajustes defensivos aislados.

Por este motivo, Scaloni no planea realizar una revolución en el equipo, sino introducir pequeños retoques quirúrgicos, algo habitual en su gestión partido a partido.

Las dos grandes dudas en la formación de la Selección Argentina

Fiel a su estilo, el director técnico mantiene la incertidumbre en dos puestos clave donde la competencia interna es feroz: el lateral derecho y el centrodelantero.

  • Nahuel Molina vs. Gonzalo Montiel: Molina no tuvo su mejor versión en los octavos de final. El buen ingreso de Montiel en el complemento abre la chance de un cambio en el lateral derecho para aportar mayor solidez defensiva ante los extremos suizos.

  • Julián Álvarez vs. Lautaro Martínez: "La Araña" viene siendo el titular, pero arrastra un desgaste importante. Por su parte, Lautaro Martínez fue el gran héroe ante Egipto: el "Toro" ingresó de manera clave para el segundo gol y brindó una asistencia perfecta en el tercero, lo que lo postula seriamente para recuperar la titularidad.

No se descarta, además, alguna sorpresa de último momento en el mediocampo, dependiendo de las pruebas tácticas que el entrenador realice en el último entrenamiento del viernes.

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Lautaro Martínez fue de mayor a menor en el encuentro ante Egipto. Clave. ¿Se mete en el once titular ante Suiza?

La probable formación de Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026

A la espera de la confirmación oficial, el once titular de la Selección Argentina se perfilaría con los siguientes nombres:

  • Arquero: Emiliano "Dibu" Martínez.

  • Defensores: Nahuel Molina (o Gonzalo Montiel), Cristian "Cuti" Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico.

  • Mediocampistas: Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister.

  • Delanteros: Lionel Messi y Julián Álvarez (o Lautaro Martínez).

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