Formación de Argentina vs. Suiza: las dudas de Lionel Scaloni para los cuartos de final del Mundial 2026

El cuerpo técnico de la Selección Argentina mantendría la base que jugó ante Egipto, pero evalúa dos cambios clave en el once titular para el duelo con Suiza.

Lionel Scaloni junto a su cuerpo técnico, definen el equipo titular para el duelo de cuartos de final ante Suiza.

Tras la dramática remontada ante Egipto en los octavos de final, la Selección Argentina ya cambió el chip y vive un clima de serenidad absoluta. La planificación para el partido ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 ya está en marcha, y Lionel Scaloni empieza a delinear la formación titular que buscará un lugar en las semifinales en Kansas City.

Aunque la práctica de este jueves fue a puertas cerradas y el entrenador no paró un equipo definitivo, la información de último momento indica que el plan del cuerpo técnico es sostener la base del último partido, aunque con dos dudas puntuales que podrían modificar el once.

¡SE LA AGARRARON TODOS CON EL GOAT! Leo Messi y sus compañeros se divierten en el entrenamiento de la Selección Argentina.



@Argentina pic.twitter.com/8avki0AMtp — SportsCenter (@SC_ESPN) July 9, 2026 ¿Cómo armará Scaloni la alineación de Argentina ante Suiza? A pesar de que la Albiceleste estuvo en desventaja por 0-2 hasta casi el minuto 80 contra Egipto, el cuerpo técnico considera que el rendimiento futbolístico fue bueno. Según el análisis interno, Argentina dominó el juego y generó situaciones claras de gol, fallando principalmente en la efectividad ofensiva y sufriendo desajustes defensivos aislados.

Por este motivo, Scaloni no planea realizar una revolución en el equipo, sino introducir pequeños retoques quirúrgicos, algo habitual en su gestión partido a partido.

Las dos grandes dudas en la formación de la Selección Argentina Fiel a su estilo, el director técnico mantiene la incertidumbre en dos puestos clave donde la competencia interna es feroz: el lateral derecho y el centrodelantero.