La FIFA designó al colegiado portugués de Champions para el crucial cruce de cuartos de final en Kansas City entre Argentina y Suiza.

¿Quién es João Pinheiro? El polémico árbitro de Champions que dirigirá Argentina vs. Suiza en el Mundial 2026

La Selección Argentina ya conoce al encargado de impartir justicia en su próximo gran desafío. La FIFA confirmó que el portugués João Pinheiro será el árbitro del partido ante Suiza, correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará este sábado, desde las 22, en la sede de Kansas City.

Si bien será la primera vez que Pinheiro dirija a la Albiceleste, el juez luso ya tiene antecedentes con el conjunto helvético en esta misma Copa del Mundo. Aunque cuenta con un sólido recorrido en los certámenes de la UEFA, su nombre viene de quedar en el centro de la escena por una gran polémica en la última Champions League.

EL ÁRBITRO DE ARGENTINA-SUIZA: el portugués Joao Pinheiro es recordado por estos dos polémicas de la vuelta de semifinales de #Champions entre PSG y Bayern Munich. Las manos de Nuno Mendes y Joao Neves que reclamó el equipo alemán.



Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/vnbkbGQz2u — SportsCenter (@SC_ESPN) July 9, 2026 La trayectoria de João Pinheiro: tarjetas y antecedentes en el Mundial 2026 A sus 38 años, el nacido en Vila Nova de Famalicão se ha consolidado como una de las caras habituales del arbitraje europeo. Tras debutar en la primera división de Portugal en 2015, su crecimiento fue sostenido, lo que le permitió hacer su debut absoluto en una Copa del Mundo en esta edición de 2026.

En lo que va del torneo, Pinheiro ya acumula rodaje:

Suiza 4 - Bosnia 1 (Fase de grupos): Fue el árbitro principal en la victoria del próximo rival de Argentina. En ese partido mostró tres tarjetas amarillas y una expulsión directa al defensor Tarik Muharemovic.

Canadá vs. Sudáfrica (Dieciseisavos de final): Estuvo a cargo del cruce eliminatorio, donde mantuvo un perfil más bajo y solo repartió dos amonestaciones. MUNDIAL 2026. La FIFA designó al colegiado portugués de Champions para el crucial cruce de cuartos de final en Kansas City entre Argentina y Suiza. Gentileza. El polémico antecedente en la última Champions League A nivel continental, Pinheiro debutó en la Champions League en la temporada 2022/23. Desde entonces, la UEFA le ha confiado partidos de alta tensión, incluyendo cruces de eliminación directa. Sin embargo, su última actuación importante dejó secuelas.