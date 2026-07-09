Ranking: Los 20 mejores jugadores del Mundial 2026 con sorpresas en el Top 10

La cita máxima ingresa en su etapa de máxima tensión . Con los cruces de octavos de final liquidados, solo quedan ocho selecciones en carrera y un máximo de tres partidos para conocer al nuevo campeón del mundo: cuartos de final, semifinales y la gran final (además del encuentro por el tercer puesto).

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A las puertas de los cuartos de final, el ranking de los mejores jugadores del Mundial 2026 se actualiza con un movimiento sísmico en la parte alta de la tabla y un nuevo ingreso que promete pelear hasta el final por el ansiado Balón de Oro del torneo . Las grandes superestrellas ya han dicho presente y se mantienen firmes, aunque el embudo de las fases de eliminación directa empieza a pasar factura.

Líder absoluto de la tabla de goleadores, con ocho presencias en la red y 21 en mundiales, récord absoluto. También aportó dos asistencas aunque le cuenten una. Seis goles en fase de grupos a un promedio exótico de dos por partido, uno más frente a Cabo Verde en el cuarto partido. Luego de errar el penal, reapareció en el momento más dramático del partido con Egipto con una asistencia y el gol del empate . Las leyendas de este deporte no paran de hablar de él.

Un animal con siete goles en cuatro partidos. Está reescribiendo la historia con Noruega en su debut mundialista. Frialdad, potencia y precisión para sacar nada menos que a Brasil del Mundial. Y terminó haciéndose cargo del bombo para que deliren los vikingos con su remo viral.

Erling Haaland: un animal con siete goles en cuatro partidos. Está reescribiendo la historia con Noruega en su debut mundialista. Frialdad, potencia y precisión para sacar nada menos que a Brasil del Mundial. EFE

3. Kylian Mbappé (Francia)

Junto con Messi, con siete goles y dos asistencias es el jugador con mayor influencias del torneo. Está en su mejor versión, líder, con goles de todo tipo, en velocidad, con defensas hundidas y también desde afuera del área. Contra Paraguay le costó pero metió el penal decisivo.

4. Harry Kane (Inglaterra)

A la altura de lo que se esperaba. Seis goles, líder ofensivo de Inglaterra, cuando peor la pasaba y había aroma a sorpresa aparecieron sus dos tantos para darlo vuelta contra Congo y meter a Inglaterra en octavos. Y el gol de penal en cuartos para mantener a raya a un México complicado.

5. Michael Olise (Francia)

Nadie dio más asistencias en lo que va del Mundial: cinco. Hace jugar al resto del ataque, no convirtió goles, pero no hizo falta que los hiciera para que lo pongamos como uno de los mejores del torneo. Brillando en una posición diferente, más centralizado, más creativo, menos tirado a la derecha.

6. Jude Bellingham (Inglaterra, +3)

El otro gran responsable (junto a Kane) de las ilusiones inglesas. Ya había tenido algunas influencias pero fue determinante para meter a su selección en los cuartos con dos goles y una salvada in extremis frente a los mexicanos. Jugador de mundiales, volvió a una posición más adelantada y pagó con grandes rendimientos..

7. Julián Quiñones (México, -1)

El colombiano fue la figura de la selección mexicana. Cuando recibe el balón cerca del área algo puede pasar, lo volvió a demostrar contra Inglaterra aunque no haya alcanzado. Tiene el arco entre ceja y ceja, se va del Mundial con cuatro goles y luego de generar mucho.

8. Ousmane Dembéle (Francia, +2)

Listo para aparecer. Cuatro goles y dos asistencias, notable producción ofensiva para el jugador que cedió protagonismo en función del equipo, jugando más en la banda derecha, como en sus viejos tiempos.

Dembélé figura indiscutida de Francia. Gentileza.

9. Achraf Hakimi (Marruecos, +1)

Una de las figuras de Marruecos, el lateral derecho del PSG se mostró muy consistente y regular en lo que va del campeonato del mundo. Justo en el puesto donde Argentina tiene unos líos...

10. Rodri (España, nuevo ingreso)

Maneja el fútbol y los tiempos de España. Fue creciendo con el torneo y en los últimos partidos se lo vio al nivel de cuando ganó el Balón de Oro. Fundamental en el crecimiento de una selección que no llegó a su techo.

Del 10 al 20 del Mundial 2026

11. Vozinha (Cabo Verde, -5)

12. Orjan Nyland (Noruega, -1)

13. Youri Tielemans (Bélgica, nuevo ingreso)

14. Vinícius Júnior (Brasil, -2)

15. Daniel Muñoz (Colombia, -2)

16. Orlando Gill (Paraguay, -2)

17. Neftali Manzambi (Suiza, -2)

18. Mikel Oyarzábal (España, -1)

19. Mohamed Salah (Egipto, -1)

20. Leandro Trossard (Bélgica, nuevo ingreso)