Camisetas confirmadas: ¿Cómo vestirá la Selección Argentina vs. Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026?

La FIFA ratificó las camisetas para el cruce en Kansas City entre la Selección Argentina y Suiza. La Albiceleste lucirá sus colores tradicionales.

La FIFA ya definió la indumentaria que utilizarán los campeones del mundo en el cruce de cuartos de final del Mundial 2026.

A pocos días del trascendental cruce por los cuartos de final del Mundial 2026, la FIFA confirmó oficialmente la vestimenta que utilizarán la Selección Argentina y Suiza en el partido de este sábado, que se disputará a las 22:00 en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

Para este encuentro definitivo, el conjunto conducido por Lionel Scaloni saltará al campo de juego con su armadura tradicional: la clásica camiseta albiceleste, acompañada por pantalones cortos y medias blancas.

La cábala de la indumentaria: Argentina repite el "look" de octavos Esta será la segunda vez consecutiva en la fase de eliminación directa que la Albiceleste repite este conjunto exacto, el cual ya le trajo buena fortuna en la agónica victoria ante Egipto y en el partido previo frente a Cabo Verde.

Haciendo un repaso de cómo vistió la Selección en lo que va de la Copa del Mundo 2026, el desglose de la indumentaria es el siguiente:

Camiseta titular con shorts y medias blancas: Utilizada en el debut contra Argelia, frente a Cabo Verde y ante Egipto.

Camiseta titular con shorts azul marino: Implementada únicamente en el duelo ante Austria.

Camiseta alternativa: Utilizada en el cierre de la fase de grupos frente a Jordania. La FIFA ratificó la indumentaria oficial para el cruce en Kansas City entre la Selección Argentina y Suiza. Los dirigidos por Lionel Scaloni lucirán sus colores tradicionales. Gentileza. Suiza e indumentaria alternativa de los arqueros La decisión de que Argentina mantenga sus pantalones blancos responde a que Suiza utilizará su equipación titular, la cual es íntegramente roja (camiseta, shorts y medias). El combinado helvético ha mantenido esta vestimenta en casi todo el Mundial 2026, con la única excepción de su debut en el sorpresivo empate 1-1 ante Qatar, donde jugaron con ropa alternativa.