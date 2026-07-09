Camisetas confirmadas: ¿Cómo vestirá la Selección Argentina vs. Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026?

A pocos días del trascendental cruce por los cuartos de final del Mundial 2026, la FIFA confirmó oficialmente la vestimenta que utilizarán la Selección Argentina y Suiza en el partido de este sábado, que se disputará a las 22:00 en el Arrowhead Stadium de Kansas City.
Para este encuentro definitivo, el conjunto conducido por Lionel Scaloni saltará al campo de juego con su armadura tradicional: la clásica camiseta albiceleste, acompañada por pantalones cortos y medias blancas.
La cábala de la indumentaria: Argentina repite el "look" de octavos
Esta será la segunda vez consecutiva en la fase de eliminación directa que la Albiceleste repite este conjunto exacto, el cual ya le trajo buena fortuna en la agónica victoria ante Egipto y en el partido previo frente a Cabo Verde.
Haciendo un repaso de cómo vistió la Selección en lo que va de la Copa del Mundo 2026, el desglose de la indumentaria es el siguiente:
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Camiseta titular con shorts y medias blancas: Utilizada en el debut contra Argelia, frente a Cabo Verde y ante Egipto.
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Camiseta titular con shorts azul marino: Implementada únicamente en el duelo ante Austria.
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Camiseta alternativa: Utilizada en el cierre de la fase de grupos frente a Jordania.
La FIFA ratificó la indumentaria oficial para el cruce en Kansas City entre la Selección Argentina y Suiza. Los dirigidos por Lionel Scaloni lucirán sus colores tradicionales.
Gentileza.
Suiza e indumentaria alternativa de los arqueros
La decisión de que Argentina mantenga sus pantalones blancos responde a que Suiza utilizará su equipación titular, la cual es íntegramente roja (camiseta, shorts y medias). El combinado helvético ha mantenido esta vestimenta en casi todo el Mundial 2026, con la única excepción de su debut en el sorpresivo empate 1-1 ante Qatar, donde jugaron con ropa alternativa.
Por el lado de los guardametas y el cuerpo arbitral, las indumentarias también quedaron ratificadas:
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Emiliano "Dibu" Martínez: El arquero argentino vestirá un conjunto completamente verde, repitiendo la vestimenta del partido ante Egipto.
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Yann Sommer (o el arquero titular de Suiza): Lo hará al estilo de la vieja escuela, saliendo a la cancha íntegramente de negro con un estampado particular.
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Cuerpo arbitral: El colegiado portugués João Pinheiro y sus asistentes portarán una camiseta amarilla fosforescente con pantalones y medias negras.