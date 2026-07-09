9 de julio de 2026 - 18:28

Camisetas confirmadas: ¿Cómo vestirá la Selección Argentina vs. Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026?

La FIFA ratificó las camisetas para el cruce en Kansas City entre la Selección Argentina y Suiza. La Albiceleste lucirá sus colores tradicionales.

La FIFA ya definió la indumentaria que utilizarán los campeones del mundo en el cruce de cuartos de final del Mundial 2026.&nbsp;

La FIFA ya definió la indumentaria que utilizarán los campeones del mundo en el cruce de cuartos de final del Mundial 2026. 

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Esta será la segunda vez consecutiva en la fase de eliminación directa que la Albiceleste repite este conjunto exacto, el cual ya le trajo buena fortuna en la agónica victoria ante Egipto y en el partido previo frente a Cabo Verde.

Haciendo un repaso de cómo vistió la Selección en lo que va de la Copa del Mundo 2026, el desglose de la indumentaria es el siguiente:

  • Camiseta titular con shorts y medias blancas: Utilizada en el debut contra Argelia, frente a Cabo Verde y ante Egipto.

  • Camiseta titular con shorts azul marino: Implementada únicamente en el duelo ante Austria.

  • Camiseta alternativa: Utilizada en el cierre de la fase de grupos frente a Jordania.

La FIFA ratific&oacute; la indumentaria oficial para el cruce en Kansas City entre la Selecci&oacute;n Argentina y Suiza. Los dirigidos por Lionel Scaloni lucir&aacute;n sus colores tradicionales.&nbsp;

La FIFA ratificó la indumentaria oficial para el cruce en Kansas City entre la Selección Argentina y Suiza. Los dirigidos por Lionel Scaloni lucirán sus colores tradicionales.

Suiza e indumentaria alternativa de los arqueros

La decisión de que Argentina mantenga sus pantalones blancos responde a que Suiza utilizará su equipación titular, la cual es íntegramente roja (camiseta, shorts y medias). El combinado helvético ha mantenido esta vestimenta en casi todo el Mundial 2026, con la única excepción de su debut en el sorpresivo empate 1-1 ante Qatar, donde jugaron con ropa alternativa.

Por el lado de los guardametas y el cuerpo arbitral, las indumentarias también quedaron ratificadas:

  • Emiliano "Dibu" Martínez: El arquero argentino vestirá un conjunto completamente verde, repitiendo la vestimenta del partido ante Egipto.

  • Yann Sommer (o el arquero titular de Suiza): Lo hará al estilo de la vieja escuela, saliendo a la cancha íntegramente de negro con un estampado particular.

  • Cuerpo arbitral: El colegiado portugués João Pinheiro y sus asistentes portarán una camiseta amarilla fosforescente con pantalones y medias negras.

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