Mostró cómo usar la camiseta de Argentina en un look casual y le dijeron de todo en TikTok

Ante el auge del "blokecore" durante el Mundial, el tiktoker propuso looks casuales con casacas de fútbol pero recibió una ola de críticas.

Un joven mostró ideas de outfits con camisetas del Mundial 2026 y fue criticado en TikTok

Desde hace algunos años, el mundo de la moda aceptó la ropa deportiva como un ítem fashion. En este sentido, las camisetas de fútbol se convirtieron en una prenda codiciada a la hora de crear un outfit.

Sobre todo durante el Mundial 2026, esta tendencia está más viva que nunca, siendo la oportunidad perfecta para ponerla a prueba. Tal es así, que un creador de contenido mostró en TikTok cómo vestir distintas camisetas en un look casual y pese a esta moda, fue reprobado en los comentarios.

El usuario @diegoobolon difundió el video en su cuenta sobre “ideas de outfits con camisetas del Mundial 2026”. “La camiseta de España con un cargo beige, unas botas clásicas y un gorro negro es una combinación que no falla y tiene mucha personalidad”, comenzó diciendo el joven en el video.

@diegoobolon Ideas de outfits con camisetas del mundial 2026! #2026 #camisetas #mundial #mundial2026 #outfits sonido original - Diegobolon Luego continúo mostrando ideas con distintas camisetas, donde resaltó la de la Selección Argentina. “La camiseta de Argentina con un jean clásico, unas zapatillas blancas y un gorro blanco, se ven muy relajados y contrastan perfectamente bien”, comentó en el video.

Además, mostró la camiseta de Portugal con un pantalón negro y unas zapas blancas, en lo que el definió como “un outfit muy casual y fácil de combinar”.